Taylor Swift sort un nouvel enregistrement de « Speak Now (Taylor’s Version) »

Taylor Swift a réintroduit une autre époque avec la sortie de sa version réenregistrée « Taylor’s Version » de son troisième album studio Parlez maintenant.

« C’est ici. C’est à vous, c’est à moi, c’est à nous », a écrit Swift dans un article émouvant sur les réseaux sociaux. « C’est un album que j’ai écrit seule sur les caprices, les fantasmes, les chagrins, les drames et les tragédies que j’ai vécus en tant que jeune femme entre 18 et 20 ans. »

L’album de 22 titres est sorti le vendredi 7 juillet à minuit et présente des favoris des fans comme « Ours » et « Enchanted ».

L’album original primé de 2010 comprenait 16 chansons, les rééditions de Swift ont des chansons supplémentaires « du coffre-fort », qui incluent des collaborations avec Fall Out Boy et Paramore.

« Je me souviens avoir fait tracklist après tracklist, obsédée par la bonne façon de raconter l’histoire », a poursuivi son message. « J’ai dû être impitoyable dans mes choix, et j’ai laissé quelques chansons dont je suis toujours fier aujourd’hui. Vous avez donc 6 titres de From The Vault ! »

« J’ai enregistré cet album quand j’avais 32 ans (et que je grandissais encore maintenant) et les souvenirs qu’il m’a rappelés m’ont rempli de nostalgie et d’appréciation », a ajouté l’artiste lauréat d’un Grammy. « Pour la vie, pour vous, pour le fait que je puisse récupérer mon travail. Merci un million de fois, pour les souvenirs qui ont brisé notre chute. »

Parlez maintenant (version de Taylor) marque le prochain album réenregistré de l’auteur-compositeur-interprète, après Sans peur (version de Taylor) et Rouge (version de Taylor)tous deux sortis en 2021.

En 2019, Swift a confirmé pour la première fois qu’elle réenregistrait ses six premiers albums sur « Good Morning America », après que son label Big Machine ait vendu ses masters à Ithaca Holdings de Scooter Braun. Avant que l’auteur-compositeur ne détienne les droits sur sa musique, Swift a déclaré que Braun l’empêchait de l’interpréter. propre musique pour ses fans dévoués.

En novembre 2020, après que ses maîtres aient été à nouveau vendus à Shamrock Holdings, Swift a écrit un long message sur Twitter, disant qu’elle avait commencé le processus de réenregistrement de son ancienne musique.

Lors d’un spectacle de la tournée Eras de sa ville natale à Nashville, Tennessee, Swift a annoncé le tant attendu Parlez maintenant (version de Taylor).

Dès l’annonce, la ville a allumé des lumières violettes sur le pont voisin sur la rivière Cumberland en Nashville, Tennessee .

Après avoir fait l’annonce, elle a posté sur ses comptes de médias sociaux.

« Cela me remplit de fierté et de joie d’annoncer que ma version de Speak Now sortira le 7 juillet (juste à temps pour le 9 juillet, iykyk). » la chanteuse « Enchanted » a écrit dans un post sur Twitter, faisant allusion à la date dans les paroles « Speak Now » de « Last Kiss » – que de nombreux Swifties croient être la date à laquelle elle a rendu visite à son petit ami de l’époque Joe Jonas .

« J’ai d’abord fait Speak Now, entièrement auto-écrit, entre 18 et 20 ans. » Swift a continué. « Les chansons qui sont venues de cette période de ma vie étaient marquées par leur honnêteté brutale, leurs confessions diaristiques non filtrées et leur mélancolie sauvage. J’adore cet album parce qu’il raconte une histoire de grandir, de s’agiter, de voler et de s’écraser… et de vivre pour en parler . »