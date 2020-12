Taylor Swift a surpris les fans avec un tout nouvel album – cinq mois seulement après avoir sorti sa dernière collection.

Annonçant son neuvième album studio sur les réseaux sociaux, Rapide l’a appelé un « album sœur » de Folklore et a expliqué qu’elle et ses collaborateurs « ne pouvaient tout simplement pas arrêter d’écrire des chansons ».

Le LP de 17 titres a été enregistré dans les mêmes sessions que son album précédent – qui a été créé pendant coronavirus lockdown – avec des collaborateurs dont Bon Iver et Aaron Dessner.

Je suis ravi de vous dire que mon 9e album studio, et l’album sœur de folklore, sortira ce soir à minuit est. Cela s’appelle toujours plus.

Il sortira à 5 heures du matin vendredi matin ici au Royaume-Uni (minuit heure de l’Est).

Expliquant sa décision de sortir de la nouvelle musique si tôt, Swift a écrit: «Pour le dire clairement, nous ne pouvions tout simplement pas arrêter d’écrire des chansons.

«Pour essayer de le dire plus poétiquement, c’est comme si nous étions à la lisière du bois folklorique et avions le choix: faire demi-tour et revenir en arrière ou voyager plus loin dans la forêt de cette musique. Nous avons choisi de nous aventurer plus profondément.

« Je n’ai jamais fait ça auparavant. Dans le passé, j’ai toujours traité les albums comme des époques ponctuelles et je suis passé à la planification de la suivante après la sortie d’un album. Il y avait quelque chose de différent avec le folklore.

« En le faisant, je me sentais moins comme si je partais et plus comme si je revenais. J’ai adoré l’évasion que j’ai trouvée dans ces contes imaginaires / non imaginaires. J’ai adoré la façon dont vous avez accueilli les paysages de rêve et les tragédies et les récits épiques d’amour perdus et trouvé dans vos vies. Alors j’ai continué à les écrire. «

Image:

Swift a comparé l’album à « se tenir à la lisière des bois folkloriques »



Swift a également taquiné quelques nouveaux collaborateurs, dont le trio pop-rock Haim, ajoutant: « Nous avons également accueilli de nouveaux (et de longue date) amis à notre table de cuisine musicale cette fois-ci … »

Une vidéo auto-réalisée pour la chanson principale de l’album Willow sera également publiée en même temps.

La chanteuse a déclaré qu’elle partageait l’album maintenant en raison de son 31e anniversaire le 13 décembre.

Depuis que j’ai 13 ans, je suis excité d’avoir 31 ans parce que c’est mon numéro porte-bonheur à l’envers, c’est pourquoi je voulais vous surprendre avec ça maintenant. Vous avez tous été si attentionnés, solidaires et attentionnés pour mes anniversaires et cette fois, j’ai pensé que je vous donnerais quelque chose! pic.twitter.com/wATiVSTpuV – Taylor Swift (@ taylorswift13) 10 décembre 2020

«Depuis que j’ai 13 ans, je suis ravi d’avoir 31 ans parce que c’est mon numéro porte-bonheur à l’envers, c’est pourquoi je voulais vous surprendre avec ça maintenant. Vous avez tous été si attentionnés, solidaires et attentionnés pour mes anniversaires, etc. cette fois j’ai pensé que je te donnerais quelque chose! «

Le folklore a dominé les charts britanniques et américains lors de sa sortie et compte six nominations pour les Grammy Awards 2021.

Swift réenregistre actuellement ses six premiers albums, au milieu d’un conflit d’enregistrement principal de haut niveau avec le magnat de la musique Scooter Braun.