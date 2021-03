Plus tôt dans la semaine, elle a déclaré: « Une chose que j’ai adorée à propos de ces chansons de From The Vault, c’est qu’elles n’ont jamais été entendues, donc je peux expérimenter, jouer et même inclure certains de mes artistes préférés. »

You All Over Me (From The Vault), qu’elle a écrit lors de l’enregistrement de son deuxième album Fearless en 2008, est le premier des six morceaux inédits du début de sa carrière qu’elle a l’intention de sortir.

