Le “1989” réinventé de Taylor Swift est là, l’album qui a marqué le début de la première ère Peak Swift – revisité à l’apogée de sa domination massive sur la culture pop.

Sorti en 2014 et nommé d’après son année de naissance, l’original « 1989 » signifiait une renaissance sonore. Swift s’était débarrassée des racines country de Nashville de ses quatre premiers albums studio et s’était annoncée comme une superstar pop à part entière.

“1989 (Taylor’s Version)”, sorti vendredi, reprend cette version de Swift – alors âgée d’une vingtaine d’années, vivant à New York, prête à conquérir le monde avec un arsenal de sons de synthétiseur des années 80 et un nouveau producteur nommé Jack Antonoff. – et comprend cinq morceaux “vault” inédits qui fournissent plus d’indices sur l’artiste qu’elle était alors.

Les versions précédentes de « Taylor’s Version » ont été plus que des réenregistrements conventionnels, arrivant avec de la nouvelle musique, des œufs de Pâques et des visuels qui approfondissent la compréhension de son travail. Le projet – la quatrième des six rééditions – a été lancé par l’achat et la vente par le directeur musical Scooter Braun de son premier catalogue et représente l’effort de Swift pour contrôler ses propres chansons et la façon dont elles sont utilisées.

Son retour à “1989” – l’album où elle a commencé à confronter les représentations médiatiques d’elle-même et dans la chanson – intervient à un autre crescendo de popularité de Swift mais aussi dans une nostalgie des années 2010 (Oui, nous ne sommes qu’en 2023. Oui, la nostalgie est réelle).

Voici quelques éléments clés à considérer alors que « 1989 » fait avancer l’ère New Peak Swift :

OUVERTURE DU COFFRE

Les auditeurs plongeront profondément dans les pistes du coffre-fort pour trouver des indices sur l’esprit de Swift vers 2014. “Slut!” se souviendra peut-être de sa relation controversée avec la presse, qui était obsédée par ses prétendues relations amoureuses et les chansons qu’elle écrirait une fois celles-ci terminées.

Ils trouveront des liens avec « Out of the Woods » sur « Is It Over Now ? dans les paroles “quand tu as perdu le contrôle / sang rouge, neige blanche”. Ils se demanderont qui lui a fait faire semblant d’aimer l’acid rock et les méga yachts dans “Now That We Don’t Talk”. Mais on trouvera plus d’informations en réfléchissant à l’endroit où se trouvait Swift à ce moment-là, à ce qui s’est passé ensuite et à la manière dont cela reflète le moment actuel.

Swift a dominé les gros titres et les photos de foule des cérémonies de remise de prix en 2014, atteignant un point de sursaturation et conduisant à son retrait des yeux du public avant la sortie de son disque de vengeance sous-célébré, “Reputation” de 2017. Alors que Swift bénéficie d’un traitement similaire dans les émissions de la NFL en raison de sa relation avec la star des Chiefs de Kansas City, Travis Kelce, l’histoire pourrait-elle se répéter ?

Brittany Spanos, rédactrice principale chez Rolling Stone, le dit simplement : “Les gens en ont facilement assez de ceux qui sont super célèbres. Et je pense que nous n’avons pas eu beaucoup de moments monoculturels de célébrités comme celui-ci en une minute”, a-t-elle déclaré. dit de Swift en 2023.

Rebecca Jennings, correspondante principale chez Vox couvrant les plateformes sociales et l’économie des créateurs, voit un lien entre les époques de 2014 comme étant « post-récession » et 2023 comme étant « post-COVID », une époque où Swift réussit parce qu’il y a une sorte de culture. “une ambiance rebondissante”, une période où les gens veulent de la musique de fête.

En 2014, Swift trouvait son son pop avec « 1989 ».

En 2023, elle devient la version la plus réussie d’elle-même, et réédite “1989” alors qu’elle est au sommet de son art.

DE LA COUNTRY À LA POP : UN ALBUM DE TRANSITION

“C’était un risque énorme pour elle de quitter complètement le country – il n’y a aucun élément country sur cet album”, explique Spanos, qui enseigne également un cours sur Swift au Clive Davis Institute de l’Université de New York. Elle dit que le penchant de Swift pour l’écriture de chansons pop est mis en évidence dès son deuxième album de 2008, “Fearless”, dans des morceaux comme “Love Story”, mais “1989” est “son premier projet pop officiel complet”.

Cependant, plus qu’un passage déclaratif vers la pop, Spanos considère “1989” comme “plus dans la lignée du genre d’albums de transition que les stars adolescentes ont tendance à faire lorsqu’elles entrent dans l’âge adulte”, le comparant à “Control” de Janet Jackson et Christina. “Dépouillé” d’Aguilera. “1989” est l’album dans lequel Swift a divorcé de son adolescence. Elle a déménagé à New York ; elle travaille avec de nouvelles personnes ; elle fait de la synth pop.

Rachel Brodsky, une écrivaine musicale et culturelle qui couvre Swift depuis plus d’une décennie, souligne que les expérimentations sonores de Swift ont été méritées – et qu’elle pourrait très bien être l’une des dernières superstars de la pop à ne pas pouvoir sortir. jouer avec le genre comme les auditeurs sont habitués maintenant.

“Elle est apparue dans l’ombre des Chicks, et son équipe lui a dit dans certaines circonstances : ‘Tu ne veux pas être les Chicks'”, a déclaré Brodsky à propos du groupe de musique country qui a été réprimandé pour avoir été à l’encontre des Chicks. attentes de leur public.

Les Chicks agissent comme Shania Twain et LeAnn Rimes qui ont ouvert la porte à Swift pour qu’elle s’ouvre en 1989, dit-elle. Et pas seulement en tant que musicien pop, mais en tant que quelqu’un qui va à l’encontre des conventions – ce que Brodsky dit que des artistes comme Kacey Musgraves, Maren Morris et même Olivia Rodrigo ont suivi.

S’ENGAGER AVEC SA PROPRE CÉLÉBRITÉ

Au moment où “1989” est arrivé, Swift n’écrivait plus de romances de lycée ni de récits de contes de fées.

Elle avait commencé à s’intéresser à sa réalité de célébrité – en invitant Beyoncé et Jay-Z à sa fête d’anniversaire, en fréquentant des mannequins et d’autres personnes très célèbres dans un groupe appelé « The Squad » dans les médias.

Elle écrivait également des chansons comme “‘Bad Blood’, qui parle de sa querelle avec Katy Perry”, dit Spanos, un éloignement décisif du genre d’humilité et de l’image de “fille de sa ville natale” associée à la “country Taylor”. Cela signifiait occuper plus de place dans le paysage pop : se réconcilier avec Kanye West après le tristement célèbre moment des VMA de 2009, jouer aux côtés de Drake dans une publicité, faire participer Kendrick Lamar à un remix, etc.

En 2023, Swift est plus célèbre aujourd’hui qu’elle ne l’était à l’époque, et elle s’engage toujours avec sa célébrité de manière très publique.

Jennings pense que les gens sont nostalgiques de l’année 2014 et le seront toujours – parce que c’était l’une des dernières périodes en ligne avant l’hyper-marchandisation de réseaux sociaux — ce qui fait de 2023 le moment idéal pour revisiter « 1989 ».

Il y avait des blogs et Tumblr, et nos vies sur Internet étaient moins définies par des algorithmes. “C’est considéré comme cette période édénique d’innocence et de pureté”, dit-elle. À l’époque, il existait une sorte de monoculture qui penchait vers la nostalgie en 2023, dit-elle – tout le monde recevait les mêmes informations sur les mêmes sujets en même temps, y compris l’ère « 1989 » de Taylor Swift – par opposition à l’influenceur actuel. modèle basé.

(Il convient de noter que Swift elle-même était très active sur Tumblr, utilisant la plateforme de médias sociaux pour trouver des fans à inviter à des séances d’écoute privées organisées chez elle.)

De plus, au cours des derniers mois, Swift a été vue en train de dîner avec des amis très célèbres comme Blake Lively, Sophie Turner et Selena Gomez, un retour au langage de son “Squad”. “En exhibant bon nombre des mêmes amis qu’elle avait à cette époque et autour desquels elle défilait également, elle joue sur cet élément de nostalgie”, affirme Jennings.

À l’époque, les théories tourbillonnaient autour des relations amoureuses supposées de Swift – beaucoup pensent que la chanson « Style » parle de sa courte relation avec Harry Styles – et en 2023, sa dernière romance supposée est redevenue une actualité.

“C’est presque comme si elle faisait la promotion d’une méthode”, plaisante Spanos. “Elle s’y penche à nouveau.” Mais il y a une énorme différence dans le type de traitement qu’elle reçoit de la part du public cette fois-ci. La presse semble soutenir sa relation, dit-elle, au lieu de penser aux chansons de rupture qu’elle pourrait inspirer, en avertissant ses partenaires masculins et en faisant de Swift la cible de la blague – comme le faisaient les médias en 2014.

“Il y a un peu moins de ce niveau de misogynie”, dit Spanos.

Alors, quelle est la prochaine étape pour Swift ?

La suite de sa tournée Eras, qui devrait reprendre le 9 novembre à Buenos Aires, en Argentine. Et bien sûr, deux autres albums « Taylor’s Version ».