Taylor Swift sort avec Sophie Turner, l’ex-épouse de son ex-petit ami Joe Jonas, alors que les rumeurs de Travis Kelce tourbillonnent

Taylor Swift semble toujours avoir le dernier mot.

Le célèbre musicien est sorti mardi avec l’ex-épouse de Joe Jonas, Sophie Turner, pour déguster de la nourriture italienne et faire la fête jusqu’au bout de la nuit au Temple Bar à New York. Swift est sorti avec Jonas en 2008 et a écrit plusieurs hymnes de rupture qui parleraient de lui.

Plus tôt ce mois-ci, Jonas et Turner ont annoncé qu’ils divorçaient après quatre ans de mariage et deux filles ensemble. Leur séparation a secoué Internet, les fans ayant immédiatement pris parti et rejetant respectivement la faute sur Jonas Brother et l’actrice de « Game of Thrones ».

Turner, vêtu d’un haut court avec un pantalon taille basse, s’est accroché fermement à Swift, qui portait une robe et un long manteau en jean, alors qu’ils traversaient les masses.

Swift est en bons termes avec son ex-petit ami Jonas depuis un certain temps, depuis l’époque où il est sorti avec son amie Gigi Hadid en 2015. Turner, fan de Swift indépendamment de sa relation avec Jonas, n’a jamais hésité à partager son appréciation. pour la musique de Swift.

En répondant aux questions de Jonas sur les réseaux sociaux l’année dernière, Turner a partagé que son album préféré de Swift était « 1989 », bien que « Reputation » ait été partiellement inspiré par son personnage de « Game of Thrones ».

Le morceau « Invisible String » de Swift, tiré de son album « Folklore » de 2020, est censé faire référence à la relation réparée de Swift avec Jonas. Elle chante : « Le froid était l’acier de ma hache à moudre/Pour les garçons qui m’ont brisé le cœur/Maintenant, j’envoie des cadeaux à leurs bébés. »

Swift a été aperçue à New York avec Turner au milieu de rumeurs selon lesquelles elle passerait du temps avec l’ailier rapproché des Chiefs de Kansas City, Travis Kelce. Sur son podcast « New Heights » avec son frère Jason, Kelce a laissé entendre qu’il aimait Swift, tout en expliquant ce qui s’était passé (ou non) lors d’un de ses concerts.

« J’ai eu un peu mal aux fesses de ne pas avoir pu lui remettre l’un des bracelets que j’avais confectionnés pour elle. . . . Si vous assistez aux concerts de Taylor Swift, il y a des bracelets d’amitié », a expliqué Kelce à propos d’un échange qui est devenu rudimentaire pour les fans lors de la tournée Eras de Swift. « Et j’en ai reçu un tas, mais je voulais en donner un à Taylor Swift avec mon numéro dessus », ce qui implique qu’il s’agissait de son numéro de téléphone, pas de son numéro de maillot.

Quelques mois plus tard, des rapports ont révélé que la pop-star et huit fois Pro Bowler traînaient ensemble.

La semaine dernière, dans l’émission Thursday Night Football, Jason, qui joue pour les Eagles de Philadelphie, a été interrogé sur les rumeurs, mais il n’a pas fourni beaucoup d’informations.

Lors de son apparition sur Philadelphia Sports Talk Radio WIP le mercredi suivant, Jason a fourni une mise à jour. « Je ne sais pas vraiment grand chose sur ce qui se passe dans la vie amoureuse de Travis. J’essaie d’aimer, de garder, vous savez, son genre d’entreprise et de rester en dehors du monde. Mais cela dit, cet homme, Je pense qu’il va très bien et je pense que tout est vrai à 100%. Et j’espère que cette chose fera un mile. Non, je plaisante. Je ne sais même pas ce qui se passe. «