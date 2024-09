Taylor Swift s’exalte devant Travis Kelce dans son discours aux VMA 2024 – votez pour lui

Elle l’a fait avec le cœur brisé.

Après avoir marqué l’histoire des Grammy Awards 2024 en remportant l’album de l’année pour la quatrième fois, Taylor Swift compte désormais 30 victoires aux VMA avec le clip de l’année pour « Fortnight » avec Post Malone, faisant d’elle la musicienne la plus décorée de l’émission à ce jour.

Swift, 34 ans, est désormais à égalité avec Beyoncé pour le nombre de victoires aux VMA. Elle a profité de ce moment historique pour saluer chaleureusement son petit ami, le joueur des Kansas City Chiefs Travis Kelce, et pour exhorter ses fans à voter à la prochaine élection présidentielle après avoir soutenu Kamala Harris.

Swift a déclaré à propos de « Fortnight » lors de son discours de remerciement : « C’était une vidéo amusante à faire. Et je me souviendrai toujours que lorsque je terminais une prise et que je disais « coupez » et que nous avions terminé cette prise, j’entendais toujours quelqu’un crier « Woo ! » de l’autre côté du studio où nous tournions.

« Et cette personne, c’était mon petit ami… Travis. Tout ce que cet homme touche se transforme en bonheur et en plaisir », a-t-elle déclaré. « Je veux donc le remercier d’avoir ajouté cela à notre séance photo. Parce que je m’en souviendrai toujours. »

Bien sûr, Swift a remercié ses fans et MTV en évoquant la tournée Eras ; cependant, elle a terminé son discours avec probablement la déclaration la plus puissante de la soirée.

« Et si vous avez plus de 18 ans, inscrivez-vous pour voter pour quelque chose d’autre de très important à venir : l’élection présidentielle », a-t-elle déclaré.

Mardi soir, Swift a finalement annoncé son soutien à l’élection présidentielle de 2024, à l’issue du débat entre Donald Trump et Harris. Elle a également évoqué les dangers de l’intelligence artificielle après que de fausses images l’ont montrée en train de soutenir Trump.

En annonçant qu’elle avait regardé le débat et en exhortant les autres à faire leurs propres recherches, Swift a écrit : « J’ai récemment appris qu’une IA de « moi » soutenant faussement la candidature de Donald Trump à la présidence avait été publiée sur son site. Cela a vraiment réveillé mes craintes concernant l’IA et les dangers de la diffusion de fausses informations. Cela m’a amenée à la conclusion que je devais être très transparente sur mes projets réels pour cette élection en tant qu’électrice. »

Révélant qu’elle voterait pour Harris et Tim Walz, elle a énuméré les raisons de sa décision.

« Je vote pour @kamalaharris parce qu’elle se bat pour les droits et les causes qui, selon moi, ont besoin d’un guerrier pour les défendre. Je pense qu’elle est une dirigeante douée et déterminée et je crois que nous pouvons accomplir beaucoup plus dans ce pays si nous sommes guidés par le calme et non par le chaos. J’ai été très encouragée et impressionnée par le choix de son colistier @timwalz, qui défend les droits LGBTQ+, la FIV et le droit des femmes à disposer de leur propre corps depuis des décennies », a-t-elle partagé.

Cette victoire aux VMA n’était pas la seule que Swift a remportée lors du spectacle.

Elle a également remporté le prix de l’Artiste de l’année, de la Meilleure collaboration pour « Fortnight » avec Post Malone, de la Meilleure pop, de la Meilleure réalisation, du Meilleur montage et de la Chanson de l’été — et a eu plusieurs changements de tenue dignes d’applaudissements.

Kelce s’est déjà extasié sur sa reconnaissance aux VMA lors du dernier épisode du podcast « New Heights With Jason and Travis Kelce ».

« J’espère que Taylor pourra repartir avec quelques trophées, elle est nominée pour une dizaine de ces prix ce soir. J’espère qu’elle pourra repartir avec quelques hommes de la lune. Ce sont toujours des trophées très cool. Les gars de l’espace », a-t-il déclaré.

En décrivant les objets de récompense à son frère Jason, 36 ans, Travis, 34 ans, a ajouté : « Je crois que c’est le grand bonhomme en forme de lune argentée avec le drapeau américain. »

« Oui, nous avons atterri sur la Lune ! » répondit Jason. « C’est le drapeau de MTV mais c’est une récompense vraiment cool. Allons-y Tay, allez Tay ! »

« Restez au top », a ajouté Travis. « Je souhaite néanmoins le meilleur à tout le monde. »

L’année dernière, Swift a été nominée pour le plus grand nombre de prix. En tête du classement avec huit nominations, Swift a été nommée pour la vidéo de l’année, le meilleur montage et la meilleure photographie.

Swift a fait ses débuts aux VMA en 2008 lorsqu’elle a été nominée pour le prix du meilleur nouvel artiste.

Bien qu’elle ait perdu contre Tokio Hotel, elle a remporté le prix de la meilleure vidéo féminine en 2009 pour « You Belong With Me », celui de la meilleure vidéo de l’année pour « Bad Blood » en 2015 et celui de la meilleure chanson de l’année pour « Antihero » en 2023.

En 2009, la victoire de Swift a été gâchée lorsque Kanye Swift a interrompu son discours de remerciement.

« Yo, Taylor, je suis vraiment content pour toi, je vais te laisser finir, mais Beyoncé a eu l’une des meilleures vidéos de tous les temps ! » a-t-il déclaré pendant ce moment tristement célèbre. Après l’interruption, Swift a interprété « You Belong With Me » devant le Radio City Music Hall.

Plus tard, lors de la cérémonie de remise des prix, Beyoncé a demandé à Swift de prononcer son discours lorsque l’interprète de « Texas Hold ‘Em » a remporté le prix de la vidéo de l’année pour « Single Ladies ».

« J’aimerais donner à Taylor son moment », a déclaré Beyoncé à la foule à l’époque.

Même si elle n’a pas chanté lors du spectacle de dimanche, Swift a déjà fait vibrer la scène des VMA par le passé.

Depuis sa première prestation aux VMA avec « You Belong with Me » en 2009, Swift a interprété un mash-up de « The Night Is Still Young » et « Bad Blood » avec la rappeuse Nicki Minaj en 2015.

Swift a également interprété « Shake It Off » en 2014.

Lorsque ses danseurs de renfort ont essayé de la faire sauter d’une plate-forme du deuxième étage, Swift a dit : « Je m’en fiche que ce soit les VMA, je ne sauterai pas de là », selon USA Today« Les gens se font mordre par des serpents, c’est dangereux. »

En 2017, Swift a également présenté son clip « Look What You Made Me Do », rempli d’easter eggs. En 2022, elle a célébré les 13 ans de sa première victoire en annonçant la sortie de son 10e album studio, « Midnights ».