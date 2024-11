Taylor Swift s’énerve alors qu’elle fait face à des perturbations lors d’un concert

Taylor Swift, qui gère habilement les problèmes techniques, a rencontré un défi inattendu lors de la première soirée du concert des Eras d’Indianapolis.

Le En bas mauvais Le crooner a rencontré quelques problèmes techniques tout au long de sa tournée la plus mémorable, qui l’a rapidement surnommée de manière amusante « la tournée des erreurs ».

Le dysfonctionnement s’est produit pendant son Minuits segment pendant l’exécution Brume de lavande lorsque son micro a cessé de fonctionner et qu’elle n’a pas pu entendre le rythme de la chanson, ce qui l’a fait déraper et a atteint des notes aiguës pendant quelques secondes.

La gagnante de 14 Grammy Awards a conservé sa position professionnelle et a continué à suivre le rythme en tapant du pied pendant qu’un assistant technique venait à son secours et réparait son pack micro.

Plus tard, dans la même section du spectacle, les lumières se sont éteintes et le concert a été interrompu pendant une brève seconde entre les deux. Paré de bijoux et Cerveau des représentations.

L’homme de 34 ans s’est excusé pour le retard et l’a imputé au récent spectacle de pluie à Miami.

« Je joue beaucoup de spectacles sous la pluie et nous ne savons jamais vraiment quand notre équipement va tomber en panne », a expliqué Swift à la foule. « Peut-être ce soir-là, peut-être quelques concerts plus tard. »

Dans des vidéos diffusées sur Tiktok, les Swifties ont loué son professionnalisme.

L’un d’eux a écrit : « Le coup de pied pour garder le rythme (applaudissements emoji). »

Un autre a écrit : « elle a mangé avec cette note aiguë ».

Tandis que l’un d’eux plaisantait : « Bienvenue dans la tournée des erreurs (emoji riant). »

Auparavant, Swift avait rencontré un problème technique lors du salon de la Nouvelle-Orléans où sa plate-forme argentée réfléchissante qu’elle utilise pour Qui a peur de mon petit vieux moi ? Les performances ont cessé de fonctionner.

De plus, il est important de mentionner qu’Indianapolis est la dernière étape de la tournée Eras aux États-Unis avant que Swift ne se rende au Canada pour conclure sa tournée de concerts la plus vendue de l’histoire de la musique.