Taylor Swift semble regretter son petit ami Travis Kelce et le clash « SNF » des Chiefs

Taylor Swift n’a pas fait d’apparition à l’ATL.

La chanteuse de « Fortnight » était absente du Mercedes-Benz Stadium dimanche soir alors que son petit ami Travis Kelce et les Chiefs affrontaient les Falcons, plus d’un an après qu’elle ait présenté sa tournée à succès Eras Tour dans ce stade. Elle n’a pas participé à la diffusion de NBC.

Le match de dimanche marque le premier match des Chiefs que Swift a manqué cette saison.







Taylor Swift, qui a assisté à la victoire des Chiefs sur les Bengals le 15 septembre 2024, n’était pas à Atlanta dimanche soir. Icon Sportswire via Getty Images

Elle a assisté au match d’ouverture à domicile de Kansas City le 5 septembre, une victoire 27-20 contre les Ravens, et à la victoire 26-25 de dimanche dernier contre les Bengals au stade Arrowhead.

Les Chiefs sont passés à 3-0 avec une victoire 22-17 sur Atlanta alors qu’ils visent un troisième titre consécutif du Super Bowl.

Swift, qui sort avec l’ailier rapproché Kelce depuis 2023, a assisté à autant de matchs qu’elle le pouvait avant de reprendre ses performances dans le cadre de l’Eras ​​Tour en Amérique du Nord le mois prochain.

Elle est montée sur scène au stade Mercedes-Benz pour trois spectacles en avril 2023.

La tournée Eras se terminera officiellement en décembre.







L’ailier rapproché des Chiefs Travis Kelce (87) sur le terrain avant le match contre les Falcons d’Atlanta au stade Mercedes-Benz. USA TODAY Sports via Reuters Con

Swift a profité au maximum de son temps libre pour assister à l’US Open avec Kelce, 34 ans, et sortir au restaurant avec des amisdont le quart-arrière des Chiefs Patrick Mahomes et sa femme, Brittany.

Kelce, neuf fois Pro Bowler, connaît un début de saison lent, n’ayant enregistré que quatre réceptions pour 39 yards en deux matchs.

Bien qu’il « s’énervait vraiment, vraiment » à cause des jeux calmes, Kelce a déclaré mercredi sur le podcast « New Heights » qu’il co-anime avec son frère Jason Kelce qu’il opère désormais avec un état d’esprit différent.

« J’ai arrêté de me soucier des statistiques il y a quatre ou cinq ans et je suis simplement allé sur le terrain et j’ai joué librement et je voulais jouer pour mes gars et, bien sûr, je pense que c’est la meilleure mentalité. » Kelce a dit.

Les Falcons (1-1) viennent de remporter une victoire palpitante à l’extérieur contre les Eagles (1-1) lors du « Monday Night Football ».