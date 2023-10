Taylor Swift se sent « protégée et chérie » par le « vrai gentleman » Travis Kelce : expert

Taylor Swift et Travis Kelce ont peint la ville en rouge.

Peu de temps après leurs apparitions dans « Saturday Night Live » ce week-end, le nouveau couple puissant est sorti manger un morceau à Manhattan – seulement pour que les fêtards soient témoins d’un nouveau côté plus doux du joueur de football des Chiefs de Kansas City. .

Alors que les deux arrivaient à CATCH Steak, Kelce a sauté de leur véhicule avec chauffeur et a assuré aux agents de sécurité qu’il pouvait gérer les choses à partir de là avant d’ouvrir la porte de Swift et de la conduire à l’intérieur du restaurant branché de New York.

« Le langage corporel de ce couple montre un fort lien amoureux. » Susan Constantine, analyste comportementale a expliqué à Fox News Digital. « Les parents de Kelce ont bien enseigné à Travis ! »

Constantine a déclaré que Kelce est « un gentleman et un protecteur » en décrivant comment le footballeur professionnel s’est déplacé avec l’intention d’aider le chanteur de « Cruel Summer » à sortir facilement de son véhicule.

« Travis semble détendu, les mains dans les poches, et il contourne le SUV pour ouvrir la porte à Taylor », a-t-elle déclaré. « Travis est vu avec ses lèvres serrées (concentration), puis il guide respectueusement la sécurité avec la paume de sa main sur l’épaule. »

Constantine a déclaré que le simple geste de Kelce était un signal non verbal destiné à signaler à l’agent de sécurité : « Merci, j’ai eu ça d’ici ! »

Kelce, vêtu d’une veste brodée Jil Sander Bird Fil Coupe avec un pantalon en cuir marron et une chemise blanche assortie à ses chaussures, a fait preuve de « douceur » lorsqu’il a offert sa main à Swift pour « pour la force et le soutien » alors qu’elle sortait du SUV.

L’interprète de « This Love » a rencontré son style en sortant vêtue d’un corset Versace noir avec un pantalon assorti et un manteau pied-de-poule sur les épaules.

« Taylor se tourne vers Travis, en s’appuyant sur son soutien et ses liens », a déclaré Constantine. « Il semble que Taylor se sente en sécurité, protégé et chéri. Travis est doux, attentif, attentionné, attentionné et un véritable gentleman et protecteur. »

Elle a ajouté : « Travis attend patiemment jusqu’à ce que les pas de Taylor soient fermement ancrés sur le sol, comme on le voit avec sa main posée sur la zone du ventre (zone intime) alors qu’elle pivote vers l’avant. La main au milieu est le plan émotionnel du corps d’une femme. . Cela montre de la chaleur et une connexion émotionnelle. Le langage corporel de ce couple montre une forte connexion amoureuse ! »

La nuit suivante, Swift et Kelce ont prouvé que leur relation naissante était tout sauf folklorique alors qu’ils sortaient dîner au Waverly Inn, un restaurant populaire du West Village.

Constantine a été impressionné par leur « contact constant » alors qu’ils quittaient le restaurant ensemble, main dans la main.

« Alors qu’ils partent ensemble, Travis ne perd jamais le contact avec Taylor », a-t-elle noté. « Travis change de main pour s’assurer de ne jamais perdre l’emprise sur Taylor. Travis tient sa main en haut et celle de Taylor en dessous, ce qui signifie qu’il est l’alpha dans la relation. »

Swift a porté un chemisier transparent Jean Paul Gaultier avec une jupe en cuir noir et des bottes de combat pour leur deuxième rendez-vous consécutif, tandis que Kelce a opté pour un ensemble kaki aux couleurs coordonnées.

« Travis protège également Taylor en se positionnant sur la voie extérieure lorsqu’il marche. L’expression sobre de Taylor, la tête baissée, est sa façon de se protéger des autres », a déclaré Constantine. « Aucun contact visuel est sa façon d’éviter d’avoir à engager une conversation avec les autres. »

On ne sait pas si Taylor sera aux côtés de Kelce – ou dans sa suite de luxe préférée – lorsque Kelce affrontera les Chargers de Los Angeles chez elle à Kansas City, Missouri, dimanche, mais elle est devenue une favorite des fans après avoir assisté à trois de ses matchs. cette saison.

Swift, 33 ans, a fait sa première apparition en tant qu’invitée de Kelce au Arrowhead Stadium de Kansas City le 24 septembre, et a ensuite été vue en train de partir avec le joueur de football après le match.

Elle a regardé les Chiefs battre les Bears de Chicago avec davantage de membres de la royauté de Kansas City à ses côtés : la mère de Kelce, Donna Kelce. Taylor et Donna se sont à nouveau réunis jeudi pour regarder les Chiefs vaincre les Broncos de Denver.

L’interprète de « Bad Blood » a commencé sa tournée Eras en mars et fait une pause avant de s’arrêter au Brésil le mois prochain. Elle reprendra la tournée au cours de la nouvelle année avec des concerts programmés dans le monde entier, notamment en Australie, au Japon, en Angleterre, en Autriche et aux États-Unis.

Son film « Taylor Swift: The Era’s Tour » a fait ses débuts n°1 au box-office le week-end dernier avec un gain estimé à 97 millions de dollars.