Taylor Swift se laisse aller au milieu d’une histoire d’amour avec Travis Kelce

Taylor Swift et Travis Kelce étaient bien plus ébranlés qu’ils ne le laissaient paraître par les allégations scandaleuses selon lesquelles ils simulaient quelque chose – et un initié raconte en exclusivité Vie et style qu’une toute nouvelle stratégie est en train d’être élaborée pour prouver que les sceptiques ont tort et aborder les choses sous un jour totalement nouveau.

« Taylor fait vraiment un effort conscient pour se laisser aller davantage et se laisser aller », a déclaré la source à Life & Style. « Lorsqu’ils se sont rencontrés pour la première fois, elle était beaucoup plus concentrée sur le timing de tout, quand ils auraient leur premier rendez-vous public, leur premier baiser public, quel serait leur message de relations publiques. C’est son style, elle gère son image de manière très précise et l’a toujours fait. »

Cependant, il semble que Taylor, 34 ans, ait changé son approche de la perception publique de sa relation avec Travis, 34 ans. « Mais à ce stade, elle veut juste se libérer des contraintes et laisser les gens la juger en fonction de ce qui lui vient naturellement », poursuit la source. « Vous pouvez voir le changement simplement en fonction de ce qu’elle portait au match. »

« Par le passé, elle avait l’impression de devoir s’habiller comme la petite amie parfaite de la NFL et pour elle, cela signifiait porter des vêtements d’équipe de la tête aux pieds. Cette fois, elle a porté ce dans quoi elle se sentait sexy, elle n’a pas porté de produits dérivés de fan ou de couleurs d’équipe », souligne la source, faisant référence à son look tout en denim lors du match d’ouverture de la saison des Kansas City Chiefs le 5 septembre.

Alors que Taylor et Travis « avaient l’habitude de se cacher souvent à la maison parce que Taylor avait peur qu’ils fassent un faux pas en public et qu’ils soient déchirés », la source affirme qu’elle « est déterminée à arrêter de trop réfléchir ».

« C’est pour ça qu’ils sont apparus dans une pizzeria à New York [earlier in September]« Travis voulait de la pizza et il voulait passer du temps avec des gens normaux comme il le faisait toujours », a déclaré la source à propos de leur sortie à Lucali à Brooklyn le 6 septembre. « Et cela s’est avéré être une super soirée, tout le monde était respectueux et après l’excitation initiale, ils se sont simplement fondus dans la foule et ont passé un bon moment. »

La source promet que les fans « verront cela de plus en plus au fil du temps, avec les deux faisant beaucoup plus de choses spontanées ». Cependant, il convient de noter que Taylor et Travis se mettent en avant « parce qu’ils le veulent, plutôt que de devoir tout organiser à l’avance et de le microgérer ».

Alors que le couple – qui a confirmé sa relation en septembre 2023 – n’a pas peur de se montrer très affectueux en public, une source supplémentaire a déclaré précédemment Vie et style qu’ils sont déterminés à garder certains aspects de leur relation privés.

« Taylor et Travis sont assez ouverts lorsqu’ils sont en public », a déclaré l’initié Vie et style le 18 septembre. « Mais quelle est la nature réelle de leur relation ? Ils ont décidé très tôt qu’ils voulaient garder certaines choses pour eux seuls. »

Images de Gotham/GC

Malgré leur apparente passion amoureuse, la source a ajouté que le couple avait sa part de problèmes. « Ils ont une alchimie majeure, mais ils ont aussi des désaccords. Ils peuvent être très bêtes et maladroits l’un avec l’autre, et ils peuvent être très sérieux. Et ils sont scrutés de près à chaque fois qu’ils sortent », a partagé la source. « Mais ils font toujours de l’autre une priorité parce que c’est ça pour eux. Ils sont la fin heureuse de la vie réelle de l’autre, pas un coup de pub. »