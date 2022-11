Taylor Swift scintille en robe transparente pour remporter quatre prix sur le premier tapis rouge des MTV EMA en une décennie

Taylor Swift a fait scintiller toute la pièce tout en portant un ensemble orné de bijoux alors qu’elle marchait sur le tapis rouge des MTV Europe Music Awards pour la première fois en plus d’une décennie dimanche.

La chanteuse de 32 ans a porté une superbe robe David Koma, qui comportait un body noir sous une jupe superposée transparente et émeraude pour le spectacle à Düsseldorf, en Allemagne.

Swift s’est démarquée avant même le début de la cérémonie et a été couronnée grande gagnante après avoir remporté quatre trophées, dont la meilleure vidéo pour son hymne de 10 minutes, “All Too Well: The Short Film”.

LORETTA LYNN SE SOUVENIT DE L’HOMMAGE TOUCHANT DE DOLLY PARTON, TAYLOR SWIFT ET KEITH URBAN

La jupe à clous émeraude de Swift était complétée par une fermeture éclair argentée dans le dos, et elle a ajouté des centimètres à son cadre sculptural avec une paire d’escarpins à bout ouvert.

TAYLOR SWIFT RÉVÈLE POURQUOI ELLE AIME ÉCRIRE SUR LA HONTE ET LE DÉGAIN DE SOI : “SUCEZ LE POISON D’UNE MORDURE DE SERPENT”

La chanteuse “Anti-Hero” portait ses cheveux blonds poussiéreux relevés en un chignon chic avec sa frange classique et vaporeuse encadrant son visage. Swift a ajouté une touche d’ombre scintillante pour mettre en valeur sa doublure ailée en œil de chat et portait une nuance de rouge à lèvres pêche.

Sa tenue sur le tapis rouge semblait rendre hommage à “Bejeweled”, une chanson de son dernier album record, “Midnights”.

“Je ferais mieux de croire que je porte toujours des bijoux. Quand je rentre dans la pièce, je peux encore faire scintiller tout l’endroit”, chante-t-elle dans le refrain fantaisiste.

L’auteur-compositeur “Maroon” a changé complètement de tenue en une robe argentée étincelante plus tard lors de la cérémonie au PSD Bank Dome.

“Je n’arrive pas à croire que je puisse faire ça comme un travail”, a-t-elle déclaré à la foule après avoir accepté le prix du meilleur artiste. Elle a également remporté des trophées pour la meilleure pop, la meilleure longue forme et la meilleure vidéo.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Harry Styles, Nicki Minaj et BTS n’étaient que quelques-uns des nombreux gagnants du salon annuel.

La semaine dernière, Taylor a révélé qu’elle repartait en tournée en 2023, avec des artistes d’ouverture tels que Haim, Paramore et Phoebe Bridgers.

“Je suis ravi d’annoncer ma prochaine tournée : Taylor Swift | The Eras Tour, un voyage à travers les époques musicales de ma carrière (passée et présente !) La première étape de la tournée se déroulera dans des stades à travers les États-Unis, avec des dates internationales à annoncer dès que possible !”

“Midnights” est un autre succès pour Swift après que 10 chansons de l’album aient dépassé le Billboard’s Hot 100 en une semaine. Elle est la première artiste à accomplir l’incroyable triomphe.

“10 sur 10 du Hot 100 ??? Sur mon 10e album ??? JE SUIS EN BAISSE”, a-t-elle écrit sur Twitter. Quelques jours plus tard, elle a ajouté huit autres dates à sa tournée du stade.