Taylor Swift saute le Canada alors que de nouvelles dates de tournée Eras sont annoncées

Désolé, Swifties : le nouveau lot de dates de tournée d’Eras ​​de la pop star n’inclut aucune ville canadienne.

L’étape nouvellement annoncée se termine en août 2024, il pourrait donc s’écouler un certain temps avant que Swift n’atterrisse au Canada, si elle le fait. La dernière fois qu’elle l’a fait, c’était pour sa tournée Reputation Stadium en 2018.

À peine deux semaines plus tard, elle commencera une tournée de 50 spectacles à travers l’Amérique du Nord, l’Amérique du Sud, l’Europe et l’Asie, avec un concert de lancement à Mexico le 24 août.

La chanteuse pop a annoncé mardi l’étape internationale de sa très populaire tournée mondiale Eras. Des villes canadiennes comme Toronto, Montréal et Vancouver étaient remarquablement absentes de la liste.

A PROPOS DE L'AUTEUR

Jenna Benchetrit est journaliste web et radio pour CBC News. Elle travaille principalement avec l’équipe d’animation et couvre occasionnellement des histoires d’affaires et d’affectation générale. Montréalaise basée à Toronto, Jenna détient une maîtrise en journalisme de la Toronto Metropolitan University. Vous pouvez la joindre à [email protected].