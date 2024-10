Taylor Swift s’associe à son beau Travis Kelce au milieu des rumeurs de rupture de contrat

Taylor Swift a affiché son soutien à son petit ami Travis Kelce en assistant à son match de football dans une élégante tenue à carreaux assortie, au milieu de rumeurs de rupture de contrat qui circulaient.

Le joueur de 34 ans a fait une entrée mémorable au Arrowhead Stadium, encourageant Travis et les Chiefs de Kansas City tout en portant un superbe ensemble à carreaux gris et noir de Vivienne Westwood.

Plus tôt dans la journée, Kelce est arrivée au stade dans une chemise à carreaux et un jean similaires, préparant le terrain pour leurs looks coordonnés.





De plus, Taylor a profité du moment de bonne humeur, en accessoirisant sa tenue avec un charmant sac à main en forme de cœur.

Selon Courrier quotidiencette apparition a marqué son retour après avoir raté les deux matchs précédents des Chiefs, en raison de ses engagements dans l’Eras ​​Tour.

À cet égard, un fan a écrit sur X : « Maintenant, vous pouvez tous la fermer à propos de ce contrat de rupture. »





Pendant ce temps, un autre fan a écrit : « RUPTURE : Travis Kelce atteint une prolongation à long terme avec Taylor Swift. Le duo est sous contrat pour les 3 prochaines années. Taylor a la possibilité de prolonger le contrat si Travis continue d’être positif pour sa marque. Travis peut gagner un bonus s’il fait la vaisselle.

Selon la publication, les fans de Swift et Kelce ont pu pousser un soupir de soulagement lorsqu’un « contrat » divulgué révélant le jour exact de leur séparation a été dénoncé comme faux.

De plus, lorsque le document s’est répandu en ligne, alléguant que le couple envisageait de se séparer le mois dernier, les représentants de Travis ont été contraints de nier ces allégations.