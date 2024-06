Taylor Swift s’arrête au milieu d’une chanson pour aider un fan en détresse lors de la tournée Eras d’Édimbourg

Taylor Swift a arrêté son concert à Édimbourg, en Écosse, vendredi pour aider un fan.

Swift était en train de chanter sa chanson « Midnights » « Would’ve Could’ve Should’ve » lorsqu’elle a remarqué un fan en détresse. Dans un vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, l’auteur-compositeur-interprète demande de l’aide pour le fan. « Nous avons besoin d’aide juste devant moi, s’il vous plaît, juste devant moi », a chanté Swift tout en jouant de sa guitare et en gardant les yeux rivés sur le ventilateur. « Je vais juste continuer à jouer jusqu’à ce que nous remarquions où il se trouve. »

Swift a continué à gratter sa guitare tout en se dirigeant vers la personne qui avait besoin d’aide.

« Je vais juste continuer à jouer jusqu’à ce que quelqu’un les aide, puis je continuerai à chanter la chanson », a-t-elle poursuivi. « Je ne pense pas que quiconque les ait encore contactés, et ils le feront. Parce qu’on ne va pas continuer à chanter, on va juste continuer à parler des gens qui ont besoin d’aide devant moi. Laissez-moi savoir quand. Je peux faire ça toute la nuit.

Après que le fan ait reçu du soutien et que Swift ait reçu le message qu’ils allaient bien, elle a dit : « Ça va ? Génial! » Elle a ensuite repris en douceur le chant « aurait pu avoir dû ».

La nuit suivante, lors des trois soirées de Swift à Édimbourg, elle a interprété pour la première fois « The Bolter », qui est l’une des chansons de l’édition Anthology de son dernier album « The Tortured Poets Department ». Elle a ensuite commencé à chanter « Getaway Car » de « Reputation ».

Swift a également ajouté deux autres chansons à ses premières performances live : un mashup de « Crazier », un morceau de « Hannah Montana: The Movie » de 2009, et « All of the Girls You Loved Before », une chanson qui était initialement prévue pour elle. Album 2019 « Lover » mais sorti l’année dernière. « Vous obtenez des points supplémentaires si vous connaissez la prochaine chanson parce qu’elle est vraiment très vieille », a déclaré Swift à la foule au stade Murrayfield d’Édimbourg, entre la transition de « All of the Girls You Loved Before » et la fin avec « Crazier ».