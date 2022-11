Taylor Swift rompt le silence sur l’effondrement “atroce” de Ticketmaster

Swifties, votre copine a parlé de l’effondrement de Ticketmaster.

Taylor Swift a posté sur Instagram vendredi exprimant sa colère et sa frustration face aux difficultés rencontrées par ses fans en essayant d’acheter des billets pour sa prochaine tournée.

Les personnes qui ont essayé d’acheter des billets mardi lors d’une prévente pour la tournée The Eras de Swift ont été confrontées à des retards massifs et à des messages d’erreur que Ticketmaster a imputés aux robots et à une demande historiquement sans précédent. Une vente au grand public prévue vendredi a été annulée jeudi.

“Je ne vais donner d’excuses à personne parce que nous leur avons demandé à plusieurs reprises s’ils pouvaient gérer ce genre de demande et on nous a assuré qu’ils le pouvaient”, a écrit Swift dans son histoire Instagram.

“C’est vraiment incroyable que 2,4 millions de personnes aient obtenu des billets, mais cela me fait vraiment chier que beaucoup d’entre eux aient l’impression d’avoir subi plusieurs attaques d’ours pour les obtenir.”

Pour ceux qui n’ont pas réussi à obtenir des billets, Swift a déclaré qu’elle espère “nous offrir plus d’occasions de nous réunir et de chanter ces chansons”.

Swift a publié cette histoire sur Instagram vendredi, exprimant sa colère et sa frustration face aux difficultés rencontrées par ses fans mardi en essayant d’acheter des billets pour sa prochaine tournée. (Instagram/@taylorswift)

La prévente de mardi était le plus grand nombre de billets jamais vendus sur la plateforme en une seule journée, selon un communiqué de Ticketmaster.

Le New York Times a rapporté mardi que le ministère américain de la Justice enquêtait pour savoir si la société mère de Ticketmaster, Live Nation Entertainment, avait abusé de son pouvoir sur l’industrie de la musique live de plusieurs milliards de dollars.

L’enquête a commencé avant la vente bâclée de billets pour la tournée de Swift cette semaine, a déclaré vendredi le Times, citant des sources anonymes.

“Atroce” de voir des erreurs se produire, dit Swift

Sur Instagram, la pop star a déclaré qu’elle avait des problèmes de confiance en ce qui concerne les expériences de ses fans, essayant de garder de nombreux éléments de sa carrière en interne.

“C’est vraiment difficile pour moi de faire confiance à une entité extérieure avec ces relations et ces loyautés, et c’est atroce pour moi de simplement regarder des erreurs se produire sans recours”, a-t-elle déclaré.

En plus du cauchemar de mardi, Ticketmaster a cité “des demandes extraordinairement élevées sur les systèmes de billetterie et un stock de billets restant insuffisant pour répondre à cette demande” comme raison d’annuler la vente de vendredi.

Tout juste sortie de l’un des plus gros lancements d’albums de sa carrière, Swift a annoncé plus tôt ce mois-ci qu’elle lançait une nouvelle tournée dans les stades américains, avec des dates internationales à suivre.

Les fans qui ont reçu un code spécial après leur inscription ont eu un accès exclusif pour acheter des billets mardi. Ceux qui n’ont pas marqué de billets ont été placés sur une liste d’attente.

La première étape de 52 dates de la tournée The Eras débute le 17 mars à Glendale, en Arizona, et se termine par cinq spectacles à Los Angeles se terminant le 9 août.

Swift a déclaré que les dates internationales seraient annoncées dès que possible.