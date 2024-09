Taylor Swift rompt avec la tradition du mariage aux côtés de Travis Kelce

Taylor Swift a brisé la règle du mariage traditionnel avec son petit ami Travis Kelce.

Swift et Kelce ont laissé les fans bouche bée avec leur superbe apparition au mariage du mannequin Karen Elson avec Lee Foster.

Le couple bien-aimé est arrivé main dans la main aux studios Electric Lady à New York samedi.

Brisant la règle traditionnelle d’éviter le blanc lors des mariages, l’interprète de Lover a fait tourner les têtes dans une robe Zimmermann couleur crème ornée de motifs floraux et de découpes latérales.

Elle a associé sa tenue à des talons beiges à lanières et a accessoirisé son look avec un collier et des bracelets en argent. Swift a opté pour des cheveux relevés et son rouge à lèvres rouge signature.

D’autre part, Kelce a complimenté le look de Swift dans une tenue élégante de Vivienne Westwood.

Il portait une chemise noire à manches courtes, un pantalon assorti et des mocassins, ajoutant une touche de charme vintage avec sa moustache bien soignée et sa montre en or.

Ce mariage a marqué le premier mariage de Foster, tandis qu’Elson était auparavant marié au guitariste des White Stripes, Jack White.

Swift et Kelce, qui se fréquentent depuis environ un an, se sont envolés pour New York depuis Kansas City, où le Espace vide Le crooner a récemment encouragé la star de la NFL lors d’un match des Chiefs.