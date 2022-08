Taylor Swift riposte dans une action en justice pour atteinte aux droits d’auteur, affirme qu’elle a elle-même écrit le tube “Shake It Off”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Taylor Swift et son équipe juridique ont riposté dans une action en justice pour atteinte aux droits d’auteur dans laquelle l’auteure-compositrice-interprète est accusée d’avoir volé les paroles de sa chanson à succès “Shake It Off”.

Sean Hall et Nathan Butler, qui ont écrit la chanson “Playas Gon’ Play” de 3LW en 2000, accusent la superstar d’utiliser leurs mots. Un dossier judiciaire lundi a insisté sur le fait que Swift avait écrit seule “Shake It Off” en 2014, tandis que son avocat accusait Hall et Butler d’avoir tenté de tirer profit du succès astronomique de la chanson.

“Les paroles de Shake It Off ont été entièrement écrites par moi”, a déclaré Swift dans une déclaration, telle que rapportée par The Guardian. “Jusqu’à ce que j’apprenne la réclamation des plaignants en 2017, je n’avais jamais entendu la chanson Playas Gon’ Play et je n’avais jamais entendu parler de cette chanson ou du groupe 3LW.”

Swift a affirmé qu’elle n’avait que 11 ans lorsque “Playas Gon ‘Play” est sorti et qu’elle n’était pas autorisée à regarder l’émission de compte à rebours du clip vidéo “Total Request Live” de MTV avant d’avoir “environ 13 ans”. À l’appui de cela, la mère de Swift, Andrea Swift, a déposé une déclaration d’accompagnement dans laquelle elle a déclaré qu’elle surveillait de près les médias auxquels sa fille était exposée à la maison.

TAYLOR SWIFT RÉPOND AUX CRITIQUES APRÈS QUE JET TOPS PIRE LISTE DES ÉMISSIONS DE CO2 DES AVIONS PRIVÉS: “PRETÉ” À D’AUTRES

L’avocat de Swift a affirmé dans une requête déposée devant un tribunal fédéral que Hall et Butler essayaient simplement de profiter du succès de la chanson de Swift.

“Il n’est malheureusement pas inhabituel qu’une chanson à succès rencontre des justiciables qui espèrent une aubaine basée sur des affirmations ténues selon lesquelles leur propre chanson a été copiée. Mais même dans ce contexte, la demande des plaignants s’avère particulièrement sans fondement”, a déclaré la requête. a dit.

LA NOUVELLE CHANSON DE TAYLOR SWIFT ‘CAROLINA’ BASÉE SUR LE ROMAN DE DELIA OWENS ‘WHERE THE CRAWDADS SING’

Swift a déclaré qu’elle avait écrit la chanson en utilisant “des expériences de ma vie et, en particulier, un examen public incessant de ma vie personnelle, des reportages de ‘clickbait’, des manipulations publiques et d’autres formes de critiques personnelles négatives dont j’ai appris que je devais juste me débarrasser et me concentrer sur ma musique.”

La superstar country et pop a déclaré qu’elle avait inclus “des phrases et des commentaires couramment utilisés”, qui comprenaient “les joueurs vont jouer” et “les ennemis vont détester”. Ces deux phrases sont rimées l’une avec l’autre dans les refrains des deux chansons. Le procès a été déposé pour la première fois en 2017, mais un juge l’a rejeté après que Swift a fait valoir que les phrases en question n’étaient pas assez originales pour justifier la protection du droit d’auteur.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

La Cour d’appel du neuvième circuit a ensuite annulé, relançant la demande et une requête ultérieure en rejet a échoué lorsque le tribunal a statué que Hall et Butler “avaient suffisamment allégué une sélection et un arrangement protégeables ou une séquence d’expression créative”.