Taylor Swift révèle un titre de chanson “Midnights” et son secret d’écriture

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Taylor Swift a expliqué le processus de réflexion derrière la façon dont elle écrit ses paroles emblématiques.

L’interprète de “Bad Blood” a accepté le prix de l’auteur-compositeur de la décennie aux Nashville Songwriter Awards mardi au Ryman Auditorium.

“Je n’en ai jamais parlé publiquement auparavant”, a déclaré Swift au public, a rapporté Billboard.

TAYLOR SWIFT REMPORTE LE PRIX DE LA VIDÉO DE L’ANNÉE VMAS ET ANNONCE UN ALBUM SURPRISE

“C’est idiot,” dit-elle. “Mais j’ai aussi, dans mon esprit, secrètement, établi des catégories de genres pour les paroles que j’écris. Trois d’entre elles, pour être exact : elles s’intitulent affectueusement Quill Lyrics, Fountain Pen Lyrics et Glitter Gel Pen Lyrics.… Je suis venu avec ces catégories en fonction de l’outil d’écriture que j’imagine avoir dans la main lorsque je l’ai griffonné – au sens figuré. Je n’ai plus vraiment de plume.

Swift, qui a récemment annoncé un autre album intitulé “Midnights”, a expliqué ce que signifiait chaque catégorie de stylo.

La plume d’oie est utilisée “si mes paroles ressemblent à une lettre écrite par l’arrière-grand-mère d’Emily Dickinson en cousant un rideau de dentelle”, a expliqué Swift. Pour cette catégorie, Swift a utilisé sa chanson “Ivy” comme exemple.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Un stylo gel pailleté est utilisé pour les paroles qui “sont la fille ivre à la fête qui vous dit que vous ressemblez à un ange dans la salle de bain”. La chanson à succès de Swift ” Shake It Off ” a été utilisée comme exemple pour cette catégorie.

Le stylo plume est utilisé lorsque la pop star “essaie de peindre une image vivante d’une situation, jusqu’à la peinture écaillée sur le cadre de la porte et la poussière d’encens sur l’étagère en vinyle” et “All Too Well” a été donné comme exemple .

Swift a ensuite expliqué pourquoi elle avait créé les catégories de paroles pendant le discours.

“Pourquoi ai-je fait ces catégories, demandez-vous? Parce que j’aime faire cette chose, nous avons la chance d’appeler un travail”, a-t-elle déclaré. “Écrire des chansons est le travail de ma vie et mon passe-temps et mon frisson sans fin. Je suis ému au-delà des mots que vous, mes pairs, avez décidé de m’honorer de cette façon pour le travail que je ferais encore si je n’avais jamais été reconnu pour ce.”

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Swift a surpris les fans en publiant le titre d’un morceau de son prochain album “Midnights”. La chanteuse “Look What You Made Me Do” a commencé une nouvelle série sur TikTok où elle prévoit de publier lentement la liste des chansons du nouvel album intitulé “Midnights Mayhem with Me”.

À minuit le 21 septembre, Swift a révélé que le titre de la piste 13 est “Mastermind”.

L’album sortira le 21 octobre.