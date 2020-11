Taylor Swift révèle que son petit ami Joe Alwyn est le co-scénariste mystérieux de ‘Folklore’

Le nom «William Bowery» avait été crédité comme co-scénariste sur deux titres, «Betty» et «Exile», laissant les fans spéculer sur la véritable identité de l’écrivain.

L’album, lancé en juillet, a été créé à distance en collaboration avec Aaron Dessner de The National, Jack Antonoff de Bleachers et Justin Vernon de Bon Iver.

En septembre, les artistes se sont réunis pour jouer l’album pour la première fois.

Le résultat est “folklore: les longues sessions de studio de l’étang”, qui présente des performances de 17 chansons du dernier album de Swift, ainsi que les histoires qui les sous-tendent.

“Il y a eu beaucoup de discussions sur William Bowery et son identité, car ce n’est pas une vraie personne”, a déclaré Swift dans le documentaire.

“Donc, William Bowery est Joe, comme nous le savons. Et Joe joue du piano magnifiquement et il ne fait que jouer et inventer et créer des choses”, a-t-elle ajouté.

Swift a dit que dans le développement de “Exile”, il a même chanté la partie du duo que Vernon a enregistrée et a écrit la “partie de piano entière”.

Le représentant de Swift a confirmé à CNN que le «Joe» auquel la chanteuse faisait référence était son petit ami, Alwyn, 29 ans.

Le documentaire a été réalisé par Swift et filmé dans le nord de l’État de New York.

“Folklore”, qui est plus doux, sobre et mature que les albums précédents de Swift et plonge dans l’obscurité à plus d’une occasion, a reçu une série de critiques élogieuses de la part des critiques.

«Son acuité émotionnelle n’a jamais été aussi assurée», a écrit le Guardian dans une revue cinq étoiles après sa sortie.

“Il est difficile de se souvenir d’une superstar de la pop contemporaine qui s’est livrée à un acte plus sérieux ou plus réussi de nettoyage sonore du palais”, a ajouté Variety.

“Le” folklore “est frais, avant-gardiste et, surtout, honnête”, a déclaré NME.