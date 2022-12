Taylor Swift révèle que Dylan et Sadie ont “improvisé” dans le film “Trop bien” Mopays.com

Voir la galerie





Crédit d’image : Evan Agostini/Invision/AP/Shutterstock

Juste au moment où nous pensions que nous ne pouvions pas aimer la dynamique entre Évier Sadie et Dylan O’Brien dans les 13 minutes Trop bien : le court-métrage, nous trouvons une autre raison. Dans une interview du 12 décembre avec Variété, Taylor Swift, 32 ans, a révélé que la scène de combat de cuisine entre Sadie, 20 ans, et Dylan, 31 ans, n’était pas complètement scénarisée – ce qui signifie que les acteurs talentueux ont inondé la pièce d’émotions enflammées et de dialogues sur place. “C’était en partie improvisé. J’avais écrit ce combat avec le même arc », a expliqué le musicien record au dramaturge Martin Mc Donagh pour Variétéde la série « Réalisateurs sur réalisateurs ».

Plus à propos Taylor Swift

“Il y avait juste des choses que Dylan laissait échapper ou que Sadie disait, et j’étais juste assis devant le moniteur, en disant:” Oh mon Dieu. Nous gardons cela dans la coupe », se souvient-elle fièrement. Taylor a également noté que la scène était si magnifiquement animée la première fois qu’ils l’ont filmée sans couper jusqu’à ce qu’ils soient à environ “85, 90% de la scène”.

Taylor s’est également souvenue qu’elle savait que Sadie et Dylan seraient les bonnes personnes pour le film après avoir vu leur travail précédent. “J’avais vu Sadie dans Choses étranges, et je pensais qu’elle avait une telle présence. Elle a une telle empathie pour elle », a-t-elle déclaré. «Je veux dire, vous pouvez simplement voir des micro-émotions apparaître sur son visage d’une manière que je ne vois généralement pas dans les performances. Et j’ai pensé : “Elle n’a jamais été une vedette romantique et je me demande si elle serait intéressée à jouer une jeune femme qui traverse son premier chagrin d’amour catastrophique et cataclysmique.”

Dylan, qui est devenu célèbre en jouant dans MTV Teen Wolf entre 2011 et 2017, a précédemment expliqué à quel point il était gratifiant de tourner l’intégralité Trop bien : le court-métrage en deux jours, la plupart n’étant pas scénarisés. «Quand nous y sommes arrivés, nous avons juste joué ces scènes. Ce furent donc quelques jours vraiment épanouissants, et ce fut un exercice incroyable », a-t-il déclaré dans une interview en mars avec Le journaliste hollywoodien. “Nous étions juste à fond à ce moment-là, et nous avons joué ces scènes, en particulier les scènes dramatiques, comme la scène de rupture ou la scène de combat dans la cuisine.”

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Il a également noté que la musique n’était jamais censée être coupée pendant la scène de combat dans la cuisine, mais Taylor a eu l’idée sur place. «C’était en fait l’appel de Taylor. Après que nous ayons fait une seule prise de la scène de la cuisine, elle est venue et elle a dit : « Ça y est. Je vais utiliser ce dialogue. On va laisser ça jouer. Vous avez raison dans la poche. Faisons-le encore une fois », se souvient-il.

Dans son entretien avec VariétéTaylor a déclaré qu’elle avait décidé de garder la scène de combat de cuisine avec dialogue et sans musique parce qu’elle pensait qu’il était “important d’avoir un aperçu puissant de leur dynamique”.

Lien connexe Lié: Les amis de Selena Gomez : découvrez les copains qu’elle garde dans son entourage, y compris Taylor Swift et d’autres

La conversation de Taylor sur son court métrage a suivi l’annonce par Searchlight Pictures de la production d’une adaptation cinématographique d’un scénario original lauréat d’un Grammy Award. “Taylor est une artiste et une conteuse unique en son genre. C’est une véritable joie et un privilège de collaborer avec elle alors qu’elle se lance dans ce nouveau voyage créatif passionnant », lit-on dans un communiqué de presse de la société de production. Vautour. Taylor devrait réaliser le film.

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.