Taylor Swift révèle pourquoi elle aime écrire sur la honte et le dégoût de soi : “Aspirez le poison d’une morsure de serpent”

Le dernier album de Taylor Swift “Midnights” a déjà battu des records depuis sa sortie vendredi dernier, et maintenant l’auteur-compositeur-interprète explique pourquoi elle aime écrire sur la “honte” et la “dégoût de soi”.

Lors d’une apparition dans “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon”, la chanteuse de “Lavender Haze” a partagé son processus d’écriture et a révélé comment elle réussissait à transformer sa douleur en chansons à succès populaires.

“Je ne pense pas que l’art et la souffrance doivent se tenir la main. Je pense que vous pouvez écrire des chansons sur la douleur ou le chagrin… la souffrance… la perte… les choses difficiles que vous traversez dans la vie. Dommage, vous savez, j’adore écrire à ce sujet un, dit Swift.

“Le dégoût de soi. Je pourrais continuer. Mais je pense… qu’avec le temps et avec le nombre d’albums que je sors, faire des albums… faire des choses… écrire des choses ressemble à une sorte d’aspiration du poison d’une morsure de serpent.”

TAYLOR SWIFT SORT L’ALBUM ‘MIDNIGHTS’ : UN REGARD SUR SES RUPTURE, FEUDS ET PLUS QUI ONT INSPIRÉ LES SUITS PASSÉS

Comme les fans peuvent l’entendre sur le 10e album studio très attendu de la chanteuse de 32 ans, Swift a dévoilé son parcours de vie et ses expériences en morceaux accrocheurs.

L’interprète de “Love Story” a continué à parler franchement de la façon dont elle aime collaborer avec des amis sur la musique, notant que même si l’album “Midnights” est “sombre”, elle s’est “éclatée” à le créer par rapport à ses autres projets.

“J’adore faire des choses avec mes amis. J’adore travailler avec mes amis. Je pense que l’expérience de faire quelque chose est tout aussi importante que la fierté dont vous êtes fier à la fin, et je pense que cela indique vraiment à quel point je suis fier. de quelque chose”, a déclaré Swift à Fallon.

Pendant ce temps, Swift a emmené les fans dans un voyage magique à travers son dernier clip “Bejeweled”.

Au cours de son interview, elle a souligné à quel point ce single était dédié aux fans et qu’il y avait plusieurs “œufs de Pâques et plein de petits camées”.



« Bejeweled » est une « torsion sur une histoire de Cendrillon » car la chanson présente ses amies de longue date les sœurs HAIM, dépeignant les demi-sœurs, et la gagnante d’un Oscar Laura Dern comme sa belle-mère maléfique dans le clip vidéo.

Swift a dit à Fallon qu’elle avait contacté Dern et lui avait présenté un scénario d’une page, ajoutant que l’actrice pourrait l’appeler une “fille fatiguée et collante”. Dern a répondu rapidement en disant à Taylor: “Je suis en panne.”

UNE RÉPARTITION DE L’HISTOIRE DE RENCONTRES DE TAYLOR SWIFT

L’interprète de “Bad Blood” s’est rendue sur Instagram pour partager une photo d’elle habillée comme Cendrillon avant la sortie du clip.

La légende disait: “Minuit, quelle heure légendaire et légendaire… En cette soirée pétillante, je publierai ma version d’un conte de fées que nous connaissons tous. Celui sur la fille et ses demi-sœurs et l’horloge sonnant 12…”

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

“Cette vidéo est sauvage, fantaisiste et créée SPÉCIFIQUEMENT pour vous, mes fans bien-aimés qui ont ouvert ce chemin scintillant. Attention aux camées éblouissants ! Rejoignez-nous plus tard pour une première très Bejeweled”, a conclu Swift.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Les fans peuvent rechercher d’autres clips à venir de Swift pour son album “Midnights”, alors que la chanteuse “Shake it Off” a partagé une publication sur son Instagram révélant une bande-annonce.