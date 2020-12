Taylor Swift met les pendules à l’heure sur ces rumeurs « woodvale ».

Après la sortie de la semaine dernière toujours, son deuxième album surprise en 2020, les médias sociaux étaient en ébullition après que certains de ses fans aux yeux d’aigle (a-t-elle un autre type de fan?) ont remarqué cet art pour son album de juillet 2020 folklore contient le mot «woodvale» dans le coin supérieur droit. Les supporters se sont vite demandé s’il s’agissait d’un signe qu’un troisième album surprise était également en préparation.

Lors de son apparition sur Jimmy Kimmel en direct le lundi 14 décembre, hôte Jimmy Kimmel a demandé au chanteur d’aller au fond du mystère. Hélas, il s’avère que tout cela peut être attribué à un bois-échouer.

«J’ai tendance à être une sorte d’agent secret ennuyeux à propos de la suppression d’indices, d’indices et d’œufs de Pâques, et c’est très ennuyeux», a déclaré Swift dans les images, que l’on peut voir dans le tweeter au dessous de. « Mais c’est amusant pour les fans, et c’est amusant pour moi, parce qu’ils aiment ramasser des choses, et ils remarqueront beaucoup de choses dans les vidéoclips ou les photos ou autre. Et puis parfois je vais trop loin, et je fais une erreur. »