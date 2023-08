Taylor Swift réserve 6 nuits à Toronto, Vancouver toujours Swiftless

Si tout se passe comme prévu, Len Goertz assistera à huit spectacles de Taylor Swift lors de sa tournée Eras, dont un à Toronto alors qu’elle se rendra au Canada l’année prochaine.

Le super fan de Regina a déjà vu trois spectacles depuis que Swift a lancé la tournée aux États-Unis plus tôt cette année, il assistera à deux concerts consécutifs à Los Angeles cette semaine et se rendra ensuite en Suède et en Autriche pour deux autres la tournée s’arrête l’année prochaine.

« Cela s’est en quelque sorte aggravé », a déclaré Goertz au téléphone depuis Los Angeles, expliquant comment il s’était rendu aux concerts de Swift avec différentes personnes, y compris ses amis et son petit ami.

Il a dit qu’il ne pouvait pas en avoir assez de Swift et espère marquer un autre billet pour voir la mégastar se produire à Toronto en 2024.

L’auteure-compositrice-interprète a annoncé jeudi qu’elle se produirait du 14 au 16 novembre et du 21 au 23 novembre 2024 – la seule ville canadienne avec des arrêts à son horaire.

Rogers Communications, qui est un commanditaire présentateur, affirme que le chanteur de « Cruel Summer » est le premier artiste à se produire six nuits au stade en une seule tournée.

Les billets seront mis en vente le 9 août, avec l’inscription vérifiée des fans ouverte jusqu’à samedi.

Quelques minutes après la mise en ligne de l’annonce, Ticketmaster a signalé un « trafic important » sur sa page Web Verified Fan, qui, selon la plate-forme, est conçue comme une mesure de protection contre les robots scalpeurs en ligne.

Rogers dit qu’ils ont aidé à organiser l’arrêt à Toronto.

« Nous y travaillons depuis des semaines et nous sommes ravis d’amener sa tournée au Canada », a déclaré Terrie Tweddle, responsable de la marque et des communications chez Rogers Communications, dans un communiqué.

« Nous avons vu une conversation nationale où les Canadiens voulaient vraiment que Taylor vienne au Canada. Nous voulions faire partie de la solution, nous avons donc contacté son équipe pour voir ce qui pouvait être fait.

Miri Makin, co-fondatrice de TSwift Dance Party Canada, qui organise des soirées club sur le thème de Taylor Swift à travers le pays, a déclaré qu’elle était « super excitée » et qu’elle réfléchissait déjà à la façon d’obtenir des billets.

«Mon téléphone était comme une rafale absolue ce matin de personnes essayant de réfléchir à la façon dont nous allons faire fonctionner cela», a déclaré Makin de Toronto.

Elle a dit qu’elle avait déjà vu Swift à Las Vegas et prévoyait d’aller à un autre de ses spectacles à Londres l’année prochaine.

Sarah Doll d’Edmonton a également réservé des billets pour voir Swift au Royaume-Uni. Elle a dit que si elle obtenait des billets pour l’un des spectacles de Toronto, elle annulerait son voyage à Londres.

« Je pense juste que c’est vraiment cool de voir comment elle a pu écrire toutes sortes de musiques différentes, avec le même niveau de qualité et le même niveau de succès », a déclaré Doll.

« Elle a fait beaucoup de commentaires sur la façon dont l’industrie de la musique et la société en général traitent les femmes et sur le fait de devoir se réinventer et d’être à la hauteur d’un certain standard. Elle a prouvé qu’elle pouvait battre le système, et sa musique est tout simplement bonne.

Swift a commencé sa tournée en mars, interprétant des chansons de sa carrière en tête des charts dans le contexte d’une scénographie élaborée pour chaque album. La demande de billets a entraîné des pannes sur Ticketmaster et des pics importants de tourisme sur les marchés qu’elle visite.

Lorsqu’une annonce de date de tournée antérieure n’incluait aucune date canadienne, de nombreux Swifties ont exprimé leur indignation en ligne, ce qui a amené certains observateurs à se demander pourquoi l’interprète sauterait le pays alors qu’elle n’avait pas joué ici depuis 2018.

Le camouflet perçu de Swift a même atteint la Chambre des communes, un député conservateur déclarant qu’il déposerait un grief « officiel » « au nom de tous les Swifties », tandis que le premier ministre Justin Trudeau a lancé un appel sur les réseaux sociaux pour que le chanteur vienne au Canada.

Dans le cadre de l’annonce de jeudi, Swift a également annoncé des dates à Miami, à la Nouvelle-Orléans et à Indianapolis.

De nombreux fans espèrent toujours que la tournée de Swift fera des arrêts dans d’autres villes canadiennes.

« Je pense que (l’annonce des dates de Toronto) est une victoire pour les Canadiens, mais je ne dirais pas que c’est une victoire pour quiconque en Colombie-Britannique parce que c’est si loin et si cher », a déclaré Mackenzie Byers, de Vancouver.

Byers vit temporairement au Royaume-Uni et prévoit d’aller au concert de Swift à Liverpool.

Il est de coutume pour les Swifties de fabriquer des bracelets d’amitié et de les échanger lors des spectacles. De nombreux fans portent également des tenues qui représentent leur album Swift préféré, ou «ère».

Goertz, le super fan de Regina, a déclaré avoir reçu et donné plus de 100 bracelets.

« J’ai une boîte pleine à la maison que j’ai récupérée des différentes tournées », a-t-il déclaré. « Beaucoup de gens, surtout dans mon groupe d’âge, comme le milieu des années 30 ou le début des années 30, ont l’impression d’avoir grandi avec elle. »

ConcertsPop Music