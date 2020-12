Un fan de longue date de Le bureau, Taylor Swift le secoue après l’acteur Rainn Wilson a admis qu’il (en quelque sorte) ne sait pas qui elle est.

Voici ce qui s’est passé: le lundi 14 décembre, Taylor a répondu à une critique positive d’elle toujours album avec un GIF de Rainn’s Le bureau personnage, Dwight, déchirant et disant « Merci. »

Jamais le plaisantin, Rainn a retweeté le chanteur et avoué, « Je ne sais pas qui c’est. Inventeur du Swiffer? »

Permettez-nous de vous présenter la reine des œufs de Pâques, Mlle Taylor Alison Swift, née le 13 décembre 1989. Vous savez, l’artiste indépendante pratiquement inconnue derrière « Love Story » et « Blank Space »? Celui qui a sorti non pas un, mais deux albums surprises cette année et est nominé pour six Grammys? Sans parler des 10 qu’elle a déjà gagnés.

Apparemment, il ne suffit pas que Rainn connaisse son nom.

De plus, l’auteur-compositeur a créé un toute la parodie de Le bureau en 2011 avec une vidéo des coulisses de sa chanson « Ours ». Alors, qu’est-ce qu’une fille doit faire pour être sur le radar de Dwight?!