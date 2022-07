Taylor Swift répond aux critiques après que le jet soit en tête de la liste des émissions de CO2 des pires avions privés: “Prêté” à d’autres

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Taylor Swift est critiquée par les critiques concernant l’empreinte carbone de son jet privé.

L’interprète de “Shake it Off” a été accusée d’avoir pollué la terre en volant dans son jet privé 170 fois entre le 1er janvier et le 29 juillet, selon Yard, une agence de marketing durable qui se targue de “données et analyses de pointe”.

Cependant, un représentant de la pop star de 32 ans a déclaré: “Le jet de Taylor est régulièrement prêté à d’autres personnes. Lui attribuer la plupart ou la totalité de ces voyages est manifestement incorrect”, selon TMZ.

La recherches recueillies par Yard montre les résultats pour “quelles célébrités sont les pires contrevenants aux émissions de CO2 des jets privés”, avec Swift accumulant plus de 22 000 minutes dans les airs, soit l’équivalent de 16 jours.

Les émissions totales des vols de Swift pour l’année totalisent 8 240 tonnes métriques, soit 1 185 fois plus que les émissions annuelles totales d’une personne moyenne, selon le rapport.

L’étude a également allégué que d’autres célébrités sont coupables de polluer la planète.

La légende de la boxe Floyd Mayweather se classe au deuxième rang des “pires émissions de CO2 des jets privés”.

Mayweather vient juste derrière Swift, émettant 7 077 tonnes métriques de dioxyde de carbone lors d’un vol privé cette année, 1 011 fois plus que le voyageur moyen par an, selon l’étude.

Il est également coupable d’avoir le record du vol le plus court pour un total de 10 minutes alors qu’il se rendait à Las Vegas et d’avoir émis 1 tonne de dioxyde de carbone.

D’autres célébrités accusées de ne pas être soucieuses du climat sont Jay-Z, l’ancienne star des Yankees de New York Alex Rodriguez, Blake Shelton, Steven Spielberg et Oprah.

Bien que des jets privés aient été utilisés par des célébrités pendant des années, leurs vols de luxe ont fait l’objet d’un examen minutieux après que Kylie Jenner a publié une photo sur les réseaux sociaux d’elle et des jets privés de Travis Scott la semaine dernière.

Jenner s’est rendue sur les réseaux sociaux pour publier une photo en noir et blanc d’elle et Scott s’embrassant devant leurs jets privés, avec la légende “tu veux prendre le mien ou le tien?”

La star des “Kardashians” a reçu la chaleur des critiques après que la photo soit devenue virale sur Twitter.

Jenner n’a pas fait la liste des “pires auteurs d’émissions de CO2 par jet privé”.

Cependant, Scott s’est classé n ° 10, avec son temps de vol sur son jet privé cette année totalisant 8 384 minutes, soit 5,8 jours.