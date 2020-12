Les admirateurs de Taylor Swift étaient convaincus que la star s’était fiancée à Joe Alwyn.

Sa romance avec l’acteur Joe est devenue sérieuse car le couple est aimé depuis trois ans.

Maintenant, la chanteuse, presque 31 ans, a déclenché des spéculations sur ses fiançailles après avoir apparemment modifié les paroles de son nouvel enregistrement de Love Story.

Les fans sont devenus complètement fous après avoir souligné que Taylor avait modifié les paroles «baby just say yes» en «baby just said yes».

À la tête des troupes, l’un d’eux a écrit: « Attendez pourquoi ne parlons-nous pas du fait que Taylor a dit » c’est une histoire d’amour bébé a juste dit oui « . Je viens de voir un tiktok et je ne l’ai même pas remarqué jusqu’à ce que la fille l’ait signalé. «

La vie amoureuse de Taylor a fait parler d’elle dans le monde du showbiz après avoir canalisé ses expériences de chagrin et de joie dans sa musique.

Les spéculations sur un éventuel engagement ont été nombreuses après qu’elle a taquiné un extrait de la chanson Love Story réenregistrée sur les réseaux sociaux.

Son copain célèbre Ryan Reynolds, qui est marié à Blake Lively, a demandé s’il pouvait utiliser un extrait de la chanson pour accompagner une publicité qu’il a filmée.

D’autres ont écrit: « J’ai une conspiration Taylor Swift selon laquelle elle et Joe sont déjà mariés ou fiancés et c’est pourquoi Love Story est la première chanson réenregistrée publiée. »

« Si Taylor Swift et Joe Alwyn sont déjà fiancés alors je suis très heureux !! Aaaaaagghhhhhhh quelque chose que j’attendais. Haha. »

« Et si pour @ taylorswift13 31e anniversaire (31 ~ 13), elle sort une partie ou la totalité des réenregistrements. Ou comme si elle annonce qu’elle est fiancée ou les deux. Nous devons savoir que quelque chose va se passer … ou elle ne fera absolument rien et nous fera paniquer pendant des semaines. »

Taylor et Joe ont une histoire d’amour incroyable.

Récemment, Joe a prêté son talent pour aider Taylor à écrire les paroles de son dernier album Folklore sous le nom de William Bowery.

Peu de temps après, le top du classement a confirmé la théorie des fans sur le mystérieux co-auteur de son album.