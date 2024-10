Taylor Swift rend les fans de la Nouvelle-Orléans fous avec le duo de Sabrina Carpenter : regardez

Taylor Swift, connue comme la reine des surprises, a laissé le public de la Nouvelle-Orléans impressionné avec un duo inattendu lors de son spectacle Eras Tour samedi.

Lors de la session acoustique du spectacle, où la chanteuse lauréate d’un Grammy interprète deux chansons surprises, a invité Sabrina Carpenter sur scène pour une performance spéciale.

Avant de lancer la séance, Swift s’est tournée vers la foule et a annoncé qu’elle allait faire « quelque chose de complètement différent ».

« Je vais chanter une chanson qui n’est pas la mienne mais c’est quelqu’un que j’aime vraiment, alors je veux voir à quelle voix tu peux chanter cette chanson », a-t-il déclaré. Amoureux dit la chanteuse. « Elle est restée gravée dans ma tête et cela me ferait du bien si je savais que 65 000 autres personnes avaient cette chanson gravée dans leur tête, tout comme moi. »

À ce moment-là, Swift se lance dans Carpenter’s Espresso, alors que la foule se déchaînait. Interrompant la performance, le 14 fois lauréat d’un Grammy prend un moment pour chanter les louanges du Chimie du lit chanteuse et l’appelle au téléphone.

« Hé, euh, je suis juste dans un endroit très bruyant. En fait, je joue à la Nouvelle-Orléans. Je fais partie du Eras Tour », a déclaré Swift. « Alors, je voulais juste appeler et dire que j’avais chanté un peu de Espresso et ils ont chanté chaque mot si fort et je voulais juste te dire que nous t’aimons tous tellement. Que fais-tu? Pourquoi n’es-tu pas ici avec nous ?

Carpenter a répondu en disant qu’elle avait l’impression d’être « sur des montagnes russes », ajoutant: « Tout le monde crie si fort, c’est incroyable. »

Swift lui a ensuite demandé si elle pouvait « descendre au stade très vite », ce à quoi Carpenter a répondu : « cela me prendrait probablement environ cinq secondes ».

Alors que Carpenter rejoignait Swift sur scène, les deux chanteurs ont ensuite chanté un mashup de Espresso, S’il vous plaît s’il vous plaît s’il vous plaît et Est-ce fini maintenant.

Ce n’est pas la première fois que les deux chanteurs se produisent ensemble. Carpenter était en première partie de l’Eras ​​Tour pour le Antihéros hitmaker en août de l’année dernière au Mexique.