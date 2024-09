Taylor Swift remporte le prix de la vidéo de l’année aux VMA 2024, grâce à Travis Kelce

Taylor Swift obtient un autre Moon Person ! La pop star a conclu sa grande soirée des VMA en acceptant le prix de la vidéo de l’année pour « Fortnight ». Lors de son discours de remerciement, Swift a remercié son petit ami, Travis Kelce, d’être son plus grand soutien et d’avoir fait en sorte que tout semble « magique ».

« Cette vidéo semble très triste quand on la regarde, mais c’était en fait la vidéo la plus amusante à faire », a-t-elle déclaré. « Ce dont je me souviendrai toujours, c’est que lorsque je terminais une prise et que je disais « coupez », j’entendais toujours quelqu’un applaudir de l’autre côté du studio où nous tournions, et cette personne était mon petit ami, Travis. »

« Tout ce que cet homme touche se transforme en bonheur, en plaisir et en magie, alors je tiens à le remercier d’avoir ajouté cela à notre tournage », a-t-elle déclaré à propos de Kelce.

Plus tôt dans son discours, Swift a remercié ses collaborateurs vidéo, dont certains ont été invités sur scène. Elle a également remercié les co-stars de la vidéo, notamment Ethan Hawke et Josh Charles.

🚨| Taylor Swift remercie Travis Kelce dans son discours d’acceptation pour la « Vidéo de l’année » aux Oscars 2024 #VMA! « Cette personne était mon petit ami, Travis ! Tout ce que cet homme touche se transforme en bonheur, en plaisir et en magie, alors je veux le remercier. » pic.twitter.com/0mjyT8gihO — La tournée Eras (@tswifterastour) 12 septembre 2024

« Aux fans, j’essaie toujours de trouver un moyen de vous dire merci d’avoir fait de ma vie ce qu’elle est. D’avoir fait de l’Eras ​​Tour ce qu’il est devenu », a déclaré Swift. « D’avoir fait de la tournée Eras ce qu’elle est devenue. Département des poètes torturés ce qu’il est devenu. C’est à vous tous de faire ça et d’avoir voté pour ce prix.

Swift a terminé son discours en encourageant ses fans et téléspectateurs à s’inscrire pour voter, juste un jour après avoir soutenu la vice-présidente Kamala Harris à la suite de son débat avec l’ancien président Donald Trump.

Cette victoire marque le troisième prix consécutif de la vidéo de l’année pour Swift après avoir remporté le trophée pour Trop bien : le court métrage en 2022 et « Anti-Hero » l’an dernier. Elle avait également remporté le trophée dans cette catégorie en 2019 pour « You Need to Calm Down » et en 2015 pour « Bad Blood » avec Kendrick Lamar.

Swift a également remporté les prix de l’Artiste de l’année et de la Meilleure chanson pop. « Fortnight » a remporté les prix de la Meilleure collaboration, de la Chanson de l’été, de la Meilleure réalisation et du Meilleur montage.

Plus tôt dans la soirée, quand elle et Malone ont accepté le prix de la meilleure collaboration, Swift a partagé un moment pour se souvenir des vies perdues le 11 septembre et a remercié Malone pour son « talent ridicule » et « sa politesse sans faille ».

« Taylor est sans aucun doute l’une des personnes les plus gentilles et les plus talentueuses que j’ai eu l’honneur de connaître. Je peux dire qu’elle a mis beaucoup de travail, d’attention et d’amour dans tout ce qu’elle fait dans le clip », déclare Malone. « Je l’ai vue attachée à la table d’opération et elle a réalisé le clip à partir de là. C’était vraiment génial. »

« Fortnight », que Swift a elle-même réalisé, s’ouvre en noir et blanc avec elle menottée au cadre d’un lit… sur le côté du mur d’un hôpital psychiatrique. Elle prend une pilule, est libérée et se rencontre. Elle devient même Post Malone, du moins avec ses tatouages, au fur et à mesure que le clip se déroule. Le film se termine de manière appropriée sous la pluie avec elle tenant la main de Post Malone au sommet d’une cabine téléphonique.

Les autres nominés pour le prix de la vidéo de l’année étaient « We Can’t Be Friends (Wait for Your Love) » d’Ariana Grande, « Lunch » de Billie Eilish, « Paint the Town Red » de Doja Cat, « Houdini » d’Eminem et « Snooze » de SZA.