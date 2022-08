Taylor Swift remporte le premier prix et annonce un nouvel album aux MTV Video Music Awards 2022

Taylor Swift a remporté le premier prix des MTV Video Music Awards 2022 dimanche avant de clôturer le spectacle avec une annonce étonnamment importante : son nouvel album.

“J’ai pensé que ce serait un moment amusant de vous dire que mon nouvel album sort le 21 octobre”, a déclaré Swift après avoir remporté la vidéo de l’année pour son projet. Trop bien : le court métrage (version 10 minutes), qui a revendiqué la meilleure vidéo longue durée et la meilleure réalisation. “Je vous en dirai plus à minuit.”

Swift a déclaré sur les réseaux sociaux que son prochain 10e album studio s’appellerait Minuits, qui, selon elle, impliquera “des histoires de 13 nuits blanches éparpillées tout au long de ma vie”. Son prochain album vient après sa sortie Folklore et Toujours. Les deux projets sont sortis à cinq mois d’intervalle il y a deux ans. Folklore a remporté l’album de l’année aux Grammy Awards 2021.

Taylor Swift accepte le prix de la meilleure vidéo longue durée aux MTV Video Music Awards 2022. (Brendan McDermid/Reuters)

“Nous y mettons tout notre cœur”

La révélation de la pop star est intervenue à la fin de son discours d’acceptation où elle a félicité les autres femmes de la catégorie – qui comprenaient Doja Cat et Olivia Rodrigo.

“Je sais à chaque seconde de ce moment que nous ne pourrions pas faire ce court métrage sans vous – les fans”, a déclaré Swift. “Je ne serais pas capable de réenregistrer mes albums si ce n’était pas pour vous. Vous m’avez encouragé à le faire.”

Swift a parlé plus tôt de la création de son premier court métrage, remerciant plusieurs acteurs, dont les acteurs Sadie Sink et Dylan O’Brien, qui ont joué dans le projet.

“Nous y avons mis tout notre cœur”, a déclaré Swift.

Jack Harlow, émission ouverte de Fergie

Le rappeur Jack Harlow a fait sa marque tout au long du spectacle. Il a lancé la cérémonie avec une performance à l’intérieur d’un faux avion marchant dans l’allée tout en interprétant sa chanson à succès Première classequi a échantillonné Fergie’s Glamour.

Le rappeur est arrivé sur scène avec Fergie – qui portait une robe argentée étincelante avec les mots rouges “First Class” – pendant qu’elle chantait son jam de 2006.

Le rappeur Jack Harlow pose dans les coulisses avec ses récompenses aux MTV Video Music Awards 2022. (Caitlin Ochs/Reuters)

“Merci à Fergie d’être venue avec moi ce soir et d’avoir effacé cette chanson”, a déclaré Harlow après Première classe a remporté le prix de la chanson de l’été plus tard dans le spectacle.

“La beauté de cette chanson est que les gens ne réalisent pas que c’est tellement hip-hop à cause de l’échantillonnage. Amener Fergie dans le mix de cette manière signifie le monde pour moi. C’est vraiment bouclé. Glamour était l’une des chansons les plus importantes de mon enfance.”

Au cours de l’émission, l’acteur Johnny Depp a fait une apparition surprise en tant que Moon Man de MTV près de trois mois après le verdict de son procès en diffamation avec son ex-femme Amber Heard. L’acteur de 59 ans a semblé flotter du plafond tout en portant la tenue emblématique d’astronaute avec son visage inséré numériquement dans le casque.

“Et vous savez quoi? J’avais besoin du travail”, a déclaré Depp au public du Prudential Center de Newark, New Jersey.

Lizzo accepte le prix Video For Good pour About Damn Time aux VMA sous le regard de Bebe Rexha. (Brendan McDermid/Reuters)

Lizzo a fait danser Taylor Swift depuis son siège pendant qu’elle interprétait son nouveau single 2 Soyez aimé (suis-je prêt). Lizzo a remporté le prix Video For Good pour À propos de putain de temps.

Le nom de Harlow a été appelé pour revenir sur scène pour recevoir le premier prix de l’émission pour son apparition sur la chanson de Lil Nas X Bébé de l’industrie, qui a remporté le prix de la meilleure collaboration, de la direction artistique et des effets visuels. Harlow, Lil Nas X et Kendrick Lamar sont chacun entrés dans la cérémonie à égalité en tant que principaux nominés avec sept chacun.

“Celui-ci est pour les champions”, a déclaré Lil Nas X avant que Harlow ne le remercie pour sa collaboration sur le single en tête des charts.

Harlow, en plus de jouer et d’accepter des récompenses, a rejoint LL Cool J et Nicki Minaj en tant qu’animateurs de l’émission.

Nicki Minaj reçoit le prix Video Vanguard

Minaj a interprété un medley des plus grands succès de sa carrière de La revanche de Roman, Chun-Li, Moment 4 Vie, Beez dans le piège, Anaconda et Super basse. Après son set, la rappeuse a accepté le prix Video Vanguard de l’émission, que MTV a déclaré qu’elle était présentée pour son talent artistique, son hip-hop qui brise les barrières et son statut de superstar mondiale. L’honneur porte le nom de Michael Jackson.

Lors de son discours d’acceptation, Minaj a rendu hommage à d’autres icônes de la musique telles que Jackson, Whitney Houston et Lil Wayne. Elle a parlé de l’importance de la santé mentale.

“J’aimerais que les gens prennent la santé mentale au sérieux, même si vous pensez qu’ils ont une vie parfaite”, a déclaré Minaj, qui a ensuite remporté le prix du meilleur hip-hop pour sa chanson. Avons-nous un problème ? mettant en vedette Lil Baby.

La rappeuse Nicki Minaj reçoit le Michael Jackson Video Vanguard Award aux MTV Video Music Awards 2022. (Brendan McDermid/Reuters)

Harry Styles a remporté l’album de l’année pour La maison d’Harry. Il n’a pas pu assister aux prix en raison de son spectacle au Madison Square Garden de New York.

Bad Bunny a interprété son tube Titi Me Pregunto du Yankee Stadium après avoir remporté le titre d’artiste de l’année.

“Je l’ai dit et j’ai toujours cru depuis le début que je pouvais devenir grand”, a-t-il déclaré. “Que je puisse devenir l’une des plus grandes stars du monde sans avoir à changer de culture, de langue, de jargon. Je suis Benito Antonio Martinez de Porto Rico au monde entier, merci !”

Eminem et Snoop Dogg ont apporté le métaverse aux VMA pendant que le duo se produisait De la D 2 La LBCqui figurait sur l’album des plus grands succès d’Eminem Appel de rideau 2.

Les Red Hot Chili Peppers dédient leur victoire à Taylor Hawkins

Le chanteur Anthony Kiedis prend la parole alors que les Red Hot Chili Peppers acceptent le prix de la meilleure vidéo rock pour Black Summer. (Brendan McDermid/Reuters)

Les Red Hot Chili Peppers ont pris la scène en tant que récipiendaires du prix Global Icon après avoir été présentés par le duo comique Cheech Marin et Tommy Chong (Cheech & Chong) comme leur “groupe préféré de tous les temps”.

Les membres du groupe Anthony Kiedis, Flea, Chad Smith et John Frusciante ont interprété plusieurs chansons dont leur classique Je ne peux pas m’arrêter de leur album de 2002 D’ailleurs et leur récent tube Été noirqui a remporté le prix de la meilleure vidéo rock.

Flea a fait un discours sur son amour pour les êtres humains avec les cafards, les arbres et la saleté. Smith, le batteur du groupe, a dédié le prix à Taylor Hawkins, le regretté batteur des Foo Fighters décédé plus tôt cette année.

“Je dédie ceci à Taylor et à sa famille”, a-t-il déclaré. “Je les aime et il me manque tous les jours.”

Madonna, qui est l’artiste la plus primée de l’histoire de MTV avec 20 victoires, est devenue la seule artiste à recevoir une nomination dans chacune des cinq décennies des VMA. Elle a obtenu sa 69e nomination pour son 14e album studio Mme X