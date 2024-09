Taylor Swift remercie Travis Kelce dans son discours aux VMA 2024

Taylor Swift a donné Travis Kelce un doux clin d’œil aux MTV Video Music Awards 2024.

Lorsque la pop star, âgée de 34 ans, est montée sur scène à l’UBS Arena de New York pour recevoir le prix de la vidéo de l’année pour « Fortnight » de Le Département des poètes torturés le mercredi 11 septembre, elle a remercié l’ailier rapproché des Chiefs de Kansas City, également âgé de 34 ans.

« Le truc, c’est que cette vidéo semble très triste quand on la regarde, mais c’était en fait la vidéo la plus amusante à faire », s’est exclamée Swift. « Ce dont je me souviendrai toujours, c’est que lorsque je terminais une prise et que je disais « coupez » et que nous en avions fini avec cette prise, j’entendais toujours quelqu’un crier « woo » de l’autre côté du studio où nous tournions, et cette personne était mon petit ami, Travis. »

Elle a ajouté : « Tout ce que cet homme touche se transforme en bonheur, en plaisir et en magie, alors je veux le remercier d’avoir ajouté cela à notre séance photo parce que je m’en souviendrai toujours. »

Avant la cérémonie des VMA, Swift était en tête des nominations avec 12 prix, dont ceux de l’artiste de l’année et du clip de l’année, de la chanson de l’année, de la meilleure collaboration, de la meilleure pop, de la meilleure réalisation, de la meilleure photographie, du meilleur montage, des meilleurs effets visuels et de la meilleure direction artistique pour « Fortnight ». Avant la cérémonie, Swift avait déjà remporté 23 VMA au cours de sa carrière.

Swift est actuellement en pause de son Tournée des époques après la conclusion de l’étape européenne le 20 août. Elle reviendra sur scène avec des escales aux États-Unis et au Canada en octobre, novembre et décembre.

Pendant le temps libre de Swift, Kelce est occupée avec la saison de la NFL. Le couple a passé l’été à voyager ensemble à travers l’Europe jusqu’à ce qu’il se présente au camp d’entraînement en juillet. Après des semaines séparées, ils ont été repérés dans sa maison de Rhode Island en août, une fois qu’elle a terminé ses spectacles à Londres et qu’il a terminé ses matchs de pré-saison.

« Elle était si heureuse de le retrouver et d’être simplement ensemble », a déclaré une source en exclusivité Nous Hebdomadaire de leur séjour.

Swift et Kelce ont été rejoints par leurs amis célèbres Blake Lively et Ryan Reynolds, Gigi Hadid et Bradley Cooper, Zoé Kravitz et Channing Tatum, Jason et Kylie Kelce et Patrick et Brittany Mahomes.

« Taylor est en tournée et travaille sans relâche, elle adore la maison de Rhode Island et voulait y passer du temps pendant que le temps est encore beau et qu’elle peut en profiter », a révélé la source, notant que la « célébration planifiée à l’avance » a permis au groupe de « se reposer un peu » alors que l’été touchait à sa fin.

Swift a profité de l’occasion pour renouer avec ses proches après quelques mois particulièrement mouvementés. « C’est merveilleux d’être de retour à la maison », a poursuivi la source. « C’est réconfortant de voir ses amis et sa famille et de passer du temps de qualité avec tout le monde, de discuter et d’être connectée aux mondes de chacun parce qu’elle a été très occupée et déconnectée. »

Au milieu de la pause de Swift, Kelce a réfléchi à son Tournée des époques débuts sur scène en juin lorsqu’il a surpris les fans lors d’un concert à Londres en apparaissant lors du changement de costume de « I Can Do It With a Broken Heart ».

« Je ne vais pas mentir. Ce n’était pas beaucoup [prep work] »Taylor savait que lorsque les lumières seraient allumées, je m’amuserais. Elle m’a mis dans une position où je n’avais pas grand-chose à faire pour que ce soit un succès. Elle m’a mis dans une partie vraiment confortable du spectacle et j’étais là juste pour ne rien gâcher. »

Bien que Kelce ait adopté une approche ludique pour son apparition, il était conscient de l’importance de son rôle. « Je ne voulais tout simplement pas la laisser tomber pendant que je la portais sur scène », a-t-il ajouté. « Cela aurait été la chose la plus embarrassante que j’aie jamais faite. Le plus dur a été de la faire asseoir sur le canapé. »