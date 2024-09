Taylor Swift remercie son « petit ami Travis »

À chaque édition des VMA, MTV sélectionne un artiste pour décerner le très convoité Video Vanguard Award. La lauréate de cette année n’est autre que Katy Perry, qui est une incontournable de MTV avec des clips musicaux amusants et dynamiques comme « Hot N Cold », « California Gurls », « Firework », « Roar », « Waking Up in Vegas » et bien d’autres.

Le partenaire de Perry, Orlando Bloom, l’a présentée en la qualifiant de « superstar mondiale qui apporte de l’amour, de la lumière et son sens de l’humour unique à tout ».

Katy Perry se produit lors des MTV Video Music Awards 2024 le 11 septembre 2024 à Elmont, New York. Manny Carabel / Getty Images

Perry a débuté sa prestation en chantant « Dark Horse », suivie de « ET », « I’m His, He’s Mine » avec doechii et « California Gurls ».

Le plaisir ne s’est pas arrêté là puisqu’elle a continué avec «Teenage Dream», «I Kissed A Girl», «Firework» et bien d’autres.

Katy Perry se produit lors des MTV Video Music Awards 2024 le 11 septembre 2024 à Elmont, New York. Mike Coppola / Getty Images

« Un grand merci à MTV d’avoir cru en mon étrangeté dès le premier jour et d’avoir aidé les artistes à élargir leur monde », a-t-elle déclaré après que Bloom lui ait remis le prix.

Elle a également remercié tous les membres de son équipe et ceux qui l’ont aidée tout au long de son parcours en tant qu’artiste, ainsi que ses fans, Bloom et sa fille Daisy.

Perry a conclu son discours avec un message poignant : « Je veux juste dire de tout mon cœur, faites tout ce qu’il faut pour rester fidèle à vous-même et éteignez les réseaux sociaux, protégez votre santé mentale. Faites une pause, touchez l’herbe et faites ce pour quoi vous êtes né, tout comme je suis né pour faire ça. »

Cette récompense majeure fait suite à la sortie prochaine du nouvel album de Perry, « 143 », qui devrait sortir la semaine prochaine. La chanteuse a déjà sorti la chanson « Woman’s World » et le clip qui l’accompagne, qui ont reçu des réactions mitigées à sa sortie.

Son deuxième single issu de l’album était « Lifetimes », qui a également suscité la controverse après qu’il a été révélé que la société de production de Perry n’avait pas obtenu la permission de filmer dans une zone protégée en Espagne. Elle a également chanté cette chanson à la fin de sa prestation aux VMA.

Un porte-parole du label a déclaré à TODAY.com dans un communiqué : « Nous avons respecté toutes les réglementations associées au tournage dans cette zone et avons le plus grand respect pour ce lieu et les responsables chargés de le protéger. »