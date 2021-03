Le dimanche 14 mars Taylor Swift de folklore a été nommé lauréat du prix de l’album de l’année aux Grammys 2021. Et, dans son discours de remerciement, l’artiste « Cardigan » avait de nombreuses personnes à remercier, y compris des amis. Ryan Reynolds et Blake Lively et leurs trois filles: James , Inez et Betty . Pourtant, avant de saluer les filles Reynolds, l’artiste de 31 ans a remercié les collaborateurs de son album, dont l’un est petit ami. Joe Alwyn .

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy