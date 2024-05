Taylor Swift a offert à ses fans une version longue de dix minutes de sa chanson « All Too Well »



Le séjour de deux nuits de Taylor Swift à Lisbonne, au Portugal, en sera un dont elle se souviendra longtemps.

Alors qu’elle terminait son séjour de deux nuits dans la capitale du Portugal le samedi 25 mai, la sensation pop internationale n’a pas pu retenir ses émotions en s’adressant à une foule de plus de 20 000 fans.

Dans une vidéo réalisée par des fans et partagée sur X (anciennement Twitter), la musicienne de 34 ans a déclaré que c’était « un rêve absolu » de se produire pour la première fois devant ses fans de Lisbonne.

« Je dois dire. Je n’ai jamais vu une foule comme celle-ci de ma vie », s’est-elle exclamée.

Le gagnant de plusieurs Grammy Awards a poursuivi: « Il y a déjà eu des moments dans cette série où j’aime, oublier ce que je suis censé faire ensuite ou ce que je suis censé dire parce que je suis tellement distrait par à quel point tu t’amuses. » ce que vous vivez et comment vous vous comportez dans le public. J’aime cela. »

Elle a ensuite demandé à ses fans : « Avant de commencer à pleurer, il y a une chanson que je veux vous faire jouer de l’album rouge si vous avez environ dix minutes à perdre. Avez-vous dix minutes ?

Sous les applaudissements de la foule, Swift s’est ensuite lancé dans une version de 10 minutes de Trop bien de son album Rouge.