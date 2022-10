Taylor Swift reçoit un contrecoup pour ‘Fatphobia’ dans le clip ‘Anti-Hero’ sur ‘Midnights’

Taylor Swift a battu plusieurs records avec son dernier album Midnights. Il est livré avec des bangers certifiés comme Midnight Rains, Vigilante Sh*t, Lavender Haze et plus encore. Cependant, le clip de l’une des chansons, Anti-Hero, courtise la controverse, les Swifites et les critiques s’insurgeant contre certains contenus accusés de “grosphobie”. La partie controversée de la vidéo montre Taylor montant sur la balance et le mot “gros” apparaissant.

Alors que de nombreux fans ont critiqué la vidéo comme représentant l’obésité comme quelque chose dont il fallait avoir peur, d’autres ont déclaré qu’elle reflétait la perception de la société et ne favorisait pas la grossophobie. “Taylor Swift disant “Imagine si j’étais gros, c’est un cauchemar!” EST grosse phobique même si ce n’était pas intentionnel et c’est pourquoi les gens sont mécontents qu’elle ait utilisé son énorme plate-forme pour afficher la grossophobie et réfléchir à qui sont la majorité de ses fans (adolescentes) », a écrit un utilisateur de Twitter.

Taylor Swift disant “Imaginez si j’étais gros, c’est un cauchemar!” EST grosse phobique même si ce n’était pas intentionnel et c’est pourquoi les gens sont contrariés qu’elle ait utilisé son énorme plate-forme pour afficher la grossophobie et penser à qui sont la majorité de ses fans (adolescentes) https://t.co/vZ99quZIX3 — Anya (@housebeyknowles) 22 octobre 2022

Les gens ont dit qu’ils pensaient que ce moment dans le clip de Taylor Swift était fatphobe mais… pour moi, cela ressemble très clairement à une critique de la grossophobie. J’en ai tellement marre des gens avec une analyse médiatique absolument catastrophique qui attaquent les artistes sans utiliser la moindre pensée critique pic.twitter.com/4gSwZKLVOg – M. Barbe (@mrbeardofficial) 22 octobre 2022

Il est possible d’apprécier Taylor Swift et minuit en tant qu’artiste ET de l’appeler sur sa grossophobie flagrante. Taylor Swift aurait dû faire mieux car même si c’est relatable et une “pensée intrusive”, c’est dommageable et fatphobe. Écoutez les gros gens quand ils vous disent que c’est — lucie (@luciewald) 21 octobre 2022

Une liste non exhaustive de mots que Taylor Swift (alias le musicien que j’ai le plus écouté cette année et que j’adore en effet) aurait pu utiliser à la place de “gros” sur le pèse-personne dans sa nouvelle vidéo pour faire passer le même message à propos de son dysfonctionnement érectile sans un côté de grossophobie : — Erin Phillips, MPH, RD, CDCES (@ErinPhillipsRD) 22 octobre 2022

Je pense que certaines personnes ne savent pas ce qu’est la grossophobie : il n’est pas nécessaire de dire “je déteste les gros” ou de harceler carrément les gros. Cela peut aussi être ce qu’il y a dans le clip de Taylor Swift. — Léa ️‍ (@hutchleah) 21 octobre 2022

Plus tôt, Taylor a appelé “Anti-Hero” l’une de ses chansons préférées de l’album. Expliquant l’idée de base derrière le morceau, le chanteur pop a partagé: «Track 3 – Anti-Hero est l’une de mes chansons préférées que j’ai jamais écrites. Je ne pense vraiment pas avoir creusé aussi loin dans mes (rires) insécurités dans ce détail auparavant. Vous savez, j’ai beaucoup de mal avec l’idée que ma vie est devenue incontrôlable et que moi, pour ne pas paraître trop sombre mais comme, j’ai juste du mal avec l’idée de ne pas me sentir comme une personne. (imite les pleurs) Ne vous sentez pas mal pour moi, vous n’en avez pas besoin, mais cette chanson est vraiment une véritable visite guidée à travers toutes les choses que j’ai tendance à détester chez moi.

