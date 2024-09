Taylor Swift reçoit le soutien d’un autre musicien au milieu de la controverse autour d’Elon Musk

Taylor Swift a reçu le soutien de sa collègue chanteuse Azealia Banks après les remarques « désobligeantes » d’Elon Musk à l’égard de la pop star mondialement connue.

Pour les non-initiés, le magnat milliardaire de la technologie a réagi à la Mauvais sang publication récente de soutien du chanteur à Kamala Harris sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter.

Musk a écrit : « Très bien Taylor… tu as gagné… Je te donnerai un enfant et je protégerai tes chats au péril de ma vie. »

Elon Musk a été vivement critiqué pour ses propos misogynes sur les réseaux sociaux. Plusieurs personnalités publiques, dont Banks, ont reproché à l’homme d’affaires d’avoir humilié publiquement le musicien.

Le rappeur américain a écrit : « Non, c’est du harcèlement sexuel. Taylor devrait se montrer sous son meilleur jour et le poursuivre en justice pour obtenir des tonnes d’argent et devenir la femme la plus riche et invincible de l’histoire de la musique. Prends son putain d’argent, taylorrrrrrr !!! »





D’autre part, le Été cruel La chanteuse a fait la sourde oreille au coup public réalisé par Musk, alors que le musicien était occupé à célébrer sa victoire record aux MTV Video Music Awards 2024.

Pour les non-initiés, la chanteuse de 34 ans a remporté sept prix, dont les deux plus grands trophées de la soirée, Artiste et Vidéo de l’année, surpassant Beyoncé en tant que plus grand gagnant des VMA de tous les temps.