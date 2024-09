Taylor Swift réagit au commentaire de Katy Perry sur le fait qu’elle était « gentille et c***** » aux VMA

Taylor Swift j’ai eu une grande leçon à retenir de Katy PerryDiscours de ‘s Video Vanguard Award aux MTV Video Music Awards 2024.

Swift, 34 ans, a ovationné Perry, 39 ans, lorsque l’interprète de « Roar » a accepté cet honneur le mercredi 11 septembre. À un moment donné de son discours, Perry a montré son amour à la communauté LGBTQIA+ qui la soutient depuis le premier jour.

« Tu m’as montré que tu pouvais être à la fois gentil et c— », a-t-elle ajouté.

Le public a éclaté en applaudissements suite au commentaire de Perry. Dans une vidéo partagée via le compte Instagram de Bustle, Swift s’est tournée vers sa meilleure amie et collaboratrice clé Jack Antonoff et hocha la tête en lui adressant un sourire entendu. Antonoff, 40 ans, a pointé son ami du doigt depuis son siège et a ri.

En rapport: Arrivées sur le tapis rouge des MTV VMA 2024

Les MTV Video Music Awards sont de retour, ce qui signifie que les artistes préférés d’Hollywood ont livré un tapis rouge féroce et amusant. Pour la cérémonie de remise des prix 2024, qui a eu lieu à l’UBS Arena de New York le mercredi 11 septembre, des stars telles que Taylor Swift, Ariana Grande, Sabrina Carpenter, Doja Cat et bien d’autres ont été nominées pour un […]

« #TaylorSwift s’est senti vu par celui-là », peut-on lire en légende.

Perry a interprété un medley de ses plus grands succès — de « I Kissed a Girl » à « California Gurls » — et a présenté en avant-première des chansons de son prochain album, 143avant de prononcer son discours enflammé.

« Merci à MTV d’avoir toujours cru en ma singularité dès le premier jour et d’avoir aidé les artistes à étendre leur univers au-delà d’une chanson », a déclaré Perry. « Il y a tellement de choses qui doivent s’aligner pour réussir sa carrière d’artiste. Il n’y a pas d’accidents qui durent des décennies. »

Swift était debout tout au long de la prestation de Perry, dansant sur « Teenage Dream », « ET » et plus encore. Les artistes ont une longue histoire — et partagent même un ex-mari commun John Mayer — mais ils ont amélioré leur relation difficile ces dernières années.

Le drame a commencé en 2014, lorsque Perry aurait volé certains des danseurs de Swift pour une tournée. Après une série de chansons dissidentes (Bad Blood de Swift et Swish Swish de Perry), des commentaires sur les réseaux sociaux et des interviews qui ont fait sourciller, Swift et Perry ont finalement conclu une paix en 2018. Un an plus tard, Perry a fait une apparition dans le clip de Swift « You Need to Calm Down ».

Merci! Vous vous êtes inscrit avec succès.

En rapport: Liste des gagnants des MTV VMA 2024

Les stars étaient présentes aux MTV Video Music Awards 2024, alors que plusieurs des plus grands noms de l’industrie ont remporté de gros prix. Avant la cérémonie du mercredi 11 septembre à l’UBS Arena de New York, Taylor Swift était en tête avec 12 nominations au total, suivie de Post Malone avec neuf. Ariana Grande, Sabrina Carpenter et Eminem en ont récolté six […]

« Même si c’était difficile, il était important de faire cette apparition dans le clip parce que les gens veulent que les autres les admirent. Nous voulions que ce soit un exemple d’unité », a déclaré Perry à propos du tournage du clip dans une interview accordée en 2020 à la chaîne australienne Stellaire magazine. « Le pardon est important. C’est tellement puissant. Si vous pouvez pardonner à votre ennemi, c’est incroyable. Aussi difficile que cela puisse être ! »

Les deux femmes ont remporté de gros prix aux VMA mercredi, Swift remportant sept prix, dont celui de la vidéo de l’année et de l’artiste de l’année. Perry, quant à elle, a remporté le prix du moment le plus emblématique des VMA pour sa performance de « Roar » en 2013.

« Je vous aime tellement, Katy Cats », a déclaré Perry après avoir été surprise de recevoir cet honneur sur le tapis rouge. « Ne me faites pas pleurer ! »