Taylor Swift réagit à la remarque censurée de Katy Perry aux VMA : Regardez

Katy PerryLe medley couvrant toute la carrière de et le discours passionné de Vanguard lors des MTV Video Music Awards 2024, mercredi 11 septembre, ont gardé les fans en haleine, y compris Taylor Swiftdont la mâchoire est tombée plus d’une fois pendant le showcase.

L’une des plus grandes réactions du chanteur d’Anti-Hero est survenue lorsque le principal invité de la soirée a déclaré quelque chose qui aurait dû être censuré lors de la diffusion en direct de la cérémonie : « … et la communauté LGBTQ, sans qui je ne serais pas là, et qui m’a montré qu’on peut être à la fois gentil et c—. »

En entendant le mot en C sortir de la bouche de Perry, Swift s’est figée au milieu des applaudissements, a ouvert la bouche avec incrédulité, puis s’est retourné de regarder son collaborateur de longue date, Jack Antonoff, qui a pointé du doigt la 14 fois lauréate du Grammy tandis qu’elle souriait et hochait la tête.

D’autres moments mémorables ont eu lieu lorsque l’artiste de « Woman’s World » a commencé son discours en disant qu’elle avait fait toute sa performance alors qu’elle était « le premier jour de [her] » période », ce qui a également fait s’arrêter Swift dans son élan avant d’acquiescer avec un encouragement étourdi. Quelques instants auparavant, alors que Perry interprétait son medley pour célébrer sa victoire aux honneurs du Video Vanguard 2024, la tête d’affiche du Eras Tour a complètement arrêté de danser alors que sa mâchoire tombait sous le choc lorsque l’ancien Idol américain La juge a commencé à embrasser son collaborateur de « I’m His, He’s Mine », Doechii, dans une position qui rendrait envieux les amateurs de yoga les plus flexibles.

Les fans de Taylor Swift, dont beaucoup ont regardé les réactions de la pop star sur la caméra du public des VMA plus que le spectacle lui-même, étaient totalement là pour ça. « La réaction de Taylor Swift au baiser de Doechii et Katy Perry est inestimable », a écrit une personne, tandis qu’une autre a ajouté : « Taylor s’est étouffée en disant ‘tu peux être à la fois gentille et c—’ m’ENVOYE ».

À d’autres moments de la soirée, Swift a remporté sept prix Moon People différents, dont celui de la vidéo de l’année pour « Fortnight », ce qui la place à égalité avec Beyoncé pour le plus grand nombre de récompenses de l’histoire avec 30 prix au total au cours des deux dernières décennies. Mais les fans de l’artiste de « Karma » et de Perry ont peut-être été les plus réconfortés de voir la première danser le long au set de cette dernière et l’encourageant alors que la chanteuse de « Roar » acceptait le prix Vanguard des mains de son partenaire Orlando Bloom.

C’est parce que les deux pop stars ont un passé chargé d’histoire, impliquant une querelle de plusieurs années que le couple a finalement réglée en 2018. Un an plus tard, Perry a rejoint Swift dans son clip « You Need to Calm Down », solidifiant une fois de plus leur amitié.

Regardez Swift réagir à la présentation Vanguard de Perry ci-dessous.