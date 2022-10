Taylor Swift raconte une audition “cauchemar” avec Eddie Redmayne pour “Les Misérables”

Taylor Swift a raconté son audition “cauchemar” pour “Les Misérables” dans une interview publiée vendredi par “The Graham Norton Show”.

La chanteuse “Anti-Hero” a détaillé son expérience avec l’acteur Eddie Redmayne il y a dix ans lors d’un test d’écran pour l’adaptation cinématographique de 2012 du classique de Broadway.

L’acteur de “The Good Nurse” était également l’invité vedette de “The Graham Norton Show” alors que les deux réfléchissaient ensemble à ce moment.

“En gros, j’étais en lice pour deux rôles”, a déclaré Swift.

“J’avais le look de Cosette et la portée vocale d’Éponine, donc c’était établi j’étais là pour un bon moment mais pas pour longtemps. Je n’allais pas avoir le rôle.”

La chanteuse “Lavendar Haze” a continué à dire qu’on lui avait demandé de venir à Londres pour faire un test d’écran final avec Redmayne et a accepté puisque Swift a admis qu’elle était une grande fan de lui.

Cependant, elle a été rapidement mortifiée par l’expérience.

“Quand je suis arrivé là-bas, ils m’ont mis dans un costume de gamin des rues du XIXe siècle et m’ont dit qu’ils allaient me peindre les dents en brun, et je me suis dit : ‘Tu vas faire ça après que j’ai rencontré Eddie Redmayne, n’est-ce pas ? ‘” elle a ri.

Le maquillage “Les Misérables” de Swift comprenait également de “grands cercles” sous ses yeux pour lui donner l’impression qu’elle était “près de la mort”.

“C’est immédiatement devenu un cauchemar pour moi”, a déclaré la pop star de 32 ans.

Elle a dit qu’elle avait les lèvres serrées lorsqu’elle a rencontré la star des “Animaux fantastiques” et qu’elle ne lui a pas immédiatement parlé car elle craignait qu’il ne voie ses dents brunes.

Redmayne a également rappelé le moment où il a rencontré Swift et a dit que c’était “hilarant”.

Il a avoué être allé à Pizza Express et avoir mangé des “boulettes de pâte à l’ail” avant leur rencontre.

“Je pensais que nous allions chanter l’un en face de l’autre… c’était tellement bizarre parce que Taylor était entièrement habillée en Éponine, et j’étais comme dans mon survêtement. Ils nous avaient par terre… en train de chanter… et tout ce que je savais, c’est que je avait une haleine d’ail”, a ri Redmayne.

Swift a réagi et a dit qu’elle pensait que Redmayne “pleurait” pendant la scène à cause de “à quoi elle ressemblait” avec ses dents brunes.