Taylor Swift quitte la scène lors de la tournée Ohio Eras: vidéo – Hollywood Life

Taylor Swift a fait un sprint littéral sur scène lors de son deuxième spectacle dans l’Ohio après avoir pensé qu’une porte secrète ne s’était pas ouverte. La femme de 33 ans portait son sequin rouge et noir réputation catsuit orné de serpents alors qu’elle attendait patiemment l’ouverture d’une pièce au sol lors de son spectacle du 1er juillet, juste après avoir chanté le hit de 2017 « Look What You Made Me Do ». Après être restée debout pendant quelques secondes, il semble que Taylor ait cru que la porte avait mal fonctionné et elle a commencé à marcher rapidement (sans jeu de mots) de la même manière que ses danseurs de secours jusqu’à une porte hors scène. La jambe de force s’est ensuite transformée en un sprint à part entière alors qu’elle courait devant les danseurs et le personnel pour faire avancer le spectacle.

🚨| De vraies images de Taylor Swift partant comme un père, courant comme de l’eau pic.twitter.com/7ZFpep9KrT — paris rae 🪩 ISO KC TIX (@parisrae13) 2 juillet 2023

Le moment a été capturé par les fans présents au stade Paycor de Cincinnati, qui ont également semblé obtenir des images de la porte en question. ouverture. Il s’avère que la porte n’a pas vraiment mal fonctionné, mais a été retardée plus longtemps qu’elle n’aurait dû l’être, ce qui a incité Taylor à prendre des mesures entre ses propres mains. La porte secrète emmène Taylor sous la scène pour un changement de costume après le réputation partie de la tournée alors qu’elle échange des regards pour un Parlez maintenant moment avec « Enchanted » avant de plonger directement dans les morceaux de 2012 Rouge.

La soirée pleine d’action comprenait également, pour la première fois, trois chansons surprises au lieu des deux habituelles. En raison du mauvais temps prévu à Cincinnati, l’heure de début du Visite des époques le spectacle – qui contient 44 chansons et plus de trois heures – a été avancé de 60 minutes. En conséquence, l’ouvreur de Taylor Grace Adams a fait couper son set – mais Taylor a quand même gentiment inclus la jeune femme de 23 ans pendant le spectacle pour la piste surprise numéro deux lorsque la paire a fait un duo de « Tu me manques, je suis désolé » de Gracie Mineure.

Gracie interprétant « Tu me manques, je suis désolée » avec Taylor Swift ce soir à #CincyTSTheErasTour 🤍 pic.twitter.com/TXH9KI7wIm – Nation Gracie Abrams (@GRAClENATION) 2 juillet 2023

Le premier morceau d’ouverture de la soirée comprenait également un invité spécial, son collaborateur fréquent Aaron Dessner de La Nationale. Aaron a assisté Taylor pour une performance de « Ivy » off Toujours. Pour le troisième titre de la soirée, Taylor s’est assis au piano pendant réputation« Appelez-le comme vous voulez. »

