Taylor Swift qualifie les malheurs de Ticketmaster d'”atroces” dans une déclaration aux fans

Rien n’indiquait quand ni comment les billets restants seraient vendus.

Plus tôt, Ticketmaster avait déclaré avoir vendu deux millions de billets pour la tournée mardi seulement. Dans un article de blog supprimé depuis, la société a déclaré que 3,5 millions de personnes s’étaient inscrites au programme Verified Fan – conçu pour éliminer les bots et les scalpers – et qu’environ 1,5 million d’entre elles avaient reçu un code spécial pour accéder à la vente anticipée. , les deux millions restants étant mis sur liste d’attente.

Ticketmaster a déclaré avoir reçu 3,5 milliards de demandes système ce jour-là, soit quatre fois son pic précédent.

Dans sa déclaration, Swift a déclaré: “C’est vraiment incroyable que 2,4 millions de personnes aient obtenu des billets, mais cela me fait vraiment chier que beaucoup d’entre eux aient l’impression d’avoir subi plusieurs attaques d’ours pour les obtenir.”

Aux fans qui n’ont pas reçu de billets, elle a écrit : “Tout ce que je peux dire, c’est que mon espoir est de nous offrir plus d’occasions de nous réunir et de chanter ces chansons”.

Greg Maffei, président de Live Nation Entertainment, propriétaire de Ticketmaster, a déclaré dans une interview sur CNBC jeudi que la popularité de Swift était en partie à blâmer. “La réalité est que Taylor Swift n’a pas été sur la route depuis trois ou quatre ans et cela a causé un énorme problème”, a-t-il déclaré. “Nous aurions pu remplir 900 stades.”

La tournée Eras, qui est prévue pour 52 dates en Amérique du Nord à partir de mars, sera la première du chanteur en cinq ans, et vient après une période de productivité en tête des charts et récompensée par un Grammy, y compris la sortie de cinq albums en un peu plus de deux ans. Son dernier, “Midnights”, s’est vendu à plus de 1,5 million d’exemplaires au cours de sa première semaine, le plus grand nombre d’albums en sept ans.