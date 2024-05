Taylor Swift prononce un discours émouvant lors du spectacle Second Eras à Lisbonne

Taylor Swift s’émeut à Lisbonne !

La superstar de la pop, 34 ans, a prononcé un discours sincère devant ses fans lors du deuxième spectacle de sa tournée Eras à Lisbonne, au Portugal, le samedi 25 mai, en partageant à quel point elle s’amusait à se produire là-bas et en qualifiant cela de « rêve absolu ». être avec le public portugais.

Dans un vidéo du concert posté sur X (anciennement Twitter), Swift a commencé, debout sur le devant de la scène, en expliquant que « nous sommes actuellement dans le Rouge époque » de son émission, avant d’évoquer la façon dont elle a déjà sorti des albums tels que Intrépide, Parlez maintenant et Rouge puis ils ont fait des tournées pour eux.

« Et au cours de ces tournées… nous avons créé tellement de souvenirs amusants, mais la seule chose que j’aurais aimé faire différemment, c’est que j’aurais aimé pouvoir amener chacune de ces tournées pour venir vous voir à Lisbonne », continua le chanteur.

Elle a ensuite expliqué qu’elle avait conçu l’Eras ​​Tour « pour qu’il rassemble tous mes souvenirs préférés de ces tournées passées et les rassemble tous dans un seul spectacle, afin que maintenant nous puissions tous vivre ces souvenirs ensemble. Et c’est pourquoi je pense que je’ Je m’amuse tellement avec vous lors de cette tournée », a déclaré Swift sous les applaudissements de la foule.

Le chanteur a ensuite ajouté : « Je dois dire. Je n’ai tout simplement jamais vu une foule comme celle-là de ma vie… Il y a déjà eu des moments dans cette série où j’aime oublier ce que je suis censé faire ensuite ou ce que je suis censé dire parce que je suis tellement distrait. par le plaisir que vous prenez et par la façon dont vous vous comportez devant le public. J’aime cela. »

Swift a prononcé un discours émouvant lors de son deuxième spectacle à Lisbonne, au Portugal, le 25 mai.

« Vous êtes tellement dans le moment et je ne peux pas vous dire à quel point c’est spécial pour nous, en tant qu’artistes, de pouvoir vous regarder, établir un contact visuel et communiquer avec vous de cette manière », a poursuivi Swift.



Le chanteur a ajouté que c’était « un rêve absolu, c’est d’être ici avec toi ce soir. Il y a, avant de commencer à pleurer, il y a une chanson que je veux te jouer de l’album rouge si tu as environ dix minutes ». à perdre. Avez-vous dix minutes ? »

Swift a ensuite commencé à jouer la version de 10 minutes de « All Too Well ».

La chanteuse a donné deux concerts à Lisbonne dans le cadre de sa tournée Eras.

La chanteuse a donné deux concerts dans le cadre de sa tournée Eras à Lisbonne les 24 et 25 mai. Sa tournée s’arrête au Portugal, c’est la première et la deuxième fois qu’elle joue dans le pays.

Lors de son premier show le vendredi 24 mai, Swift a surpris ses fans en parlant portugais. Dans un vidéo posté dès le début de son concert par Le journaliste hollywoodien sur X, Swift a dit à la foule : « Muito obrigada », qui se traduit par « merci beaucoup » en anglais. Plus tard dans l’émission, la chanteuse a également fait signe à la sécurité en portugais en exhortant les fans à être aidés dans la foule : selon des vidéos publiées sur les réseaux sociaux.

Pendant le spectacle, l’une de ses chansons surprises la faisait jouer pour la première fois un mashup de guitare acoustique de « The Tortured Poets Department », la chanson titre de son nouvel album record, avec « Now That We Don’t Talk ». » du 1989 (version Taylor) sauter.