Taylor Swift prête son appartement de New York à Sophie Turner et ses enfants au milieu du divorce controversé de Joe Jonas : rapport

Dans la chanson « Vigilante S— » de Taylor Swift, la pop star chante : « Imaginez-moi épais comme des voleurs avec votre ex-femme ».

Maintenant, Swift semble vivre ses propres paroles, car elle aurait prêté son appartement new-yorkais à l’ex-épouse de son ex-petit ami Joe Jonas, Sophie Turner, et à leurs deux jeunes filles.

Page Six rapporte que la maison de Swift, un immeuble de placement à Tribeca, sera la nouvelle demeure de Turner. Le média a ajouté que l’actrice avait déjà séjourné dans un hôtel de Midtown Manhattan avec ses filles.

Les représentants de Swift et Turner n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Fox News Digital.

La semaine dernière, Turner a poursuivi Jonas en justice pour obtenir le retour immédiat de leurs enfants en Angleterre. Dans des documents explosifs obtenus par Fox News Digital, Turner a allégué que Jonas détenait « la rétention injustifiée » de leurs deux filles depuis le 20 septembre ou vers cette date.

Jonas a demandé le divorce le 5 septembre dans le comté de Miami-Dade, en Floride, une décision dont Turner prétend qu’elle n’a eu connaissance que par les médias. Jonas a qualifié le mariage de « irrémédiablement rompu » dans son dossier. Selon le dossier de Turner, la dissolution du mariage du couple « s’est produite très soudainement ».

Jonas a rapidement réfuté plusieurs des affirmations de Turner, précisant dans une déclaration à Fox News Digital que Turner était bien conscient qu’il allait demander le divorce. Jonas a affirmé que le couple avait eu « plusieurs conversations » à ce sujet.

« Sophie a reçu cette commande le 6 septembre 2023, il y a plus de deux semaines. Joe et Sophie ont eu une rencontre cordiale dimanche dernier à New York, lorsque Sophie est venue à New York pour être avec les enfants. Ils ont été avec elle depuis cette réunion. L’impression de Joe de la réunion était qu’ils étaient parvenus à un accord selon lequel ils travailleraient ensemble vers une configuration de coparentalité à l’amiable », indique le communiqué.

Il a également déclaré que le tribunal de Floride où Jonas a déposé sa plainte « a déjà rendu une ordonnance interdisant aux deux parents de déplacer les enfants ». Cette disposition aurait depuis conduit le couple à accepter de ne pas retirer leurs enfants des États-Unis.

Quelques jours seulement avant de porter plainte à New York, Turner a été aperçu avec Swift, également à Tribeca, en train de dîner et de prendre un verre. Depuis, elle a de nouveau été photographiée avec le chanteur.

Swift était en bons termes avec son ex-petit ami Jonas depuis un certain temps, depuis l’époque où il est sortie avec son amie Gigi Hadid en 2015. Turner, fan de Swift indépendamment de sa relation avec Jonas, n’a jamais hésité à partager son appréciation pour la musique du chanteur, même si les fans ont quand même eu une grande réaction lorsque les deux ont été vus ensemble, surtout compte tenu du timing.

Swift a connu une semaine mouvementée, infiltrant presque tous les gros titres. Dimanche, le chanteur a été aperçu à Kansas City, dans le Missouri, alors qu’il assistait à un match des Chiefs.

La présence de Swift a déclenché des rumeurs de romance avec l’ailier rapproché vedette du Chief, Travis Kelce, qui avait déjà exprimé son intérêt pour la star. Elle était assise dans une suite avec la mère de Kelce, Donna.

Après le match, Swift a apparemment quitté le stade avec Kelce dans sa voiture.

Kelce a récemment partagé sur son podcast qu’il était ravi que Swift ait accepté son invitation à venir à l’un de ses jeux. « Merci à Taylor pour s’être arrêté. C’était plutôt culotté », a-t-il déclaré sur son podcast « New Heights » avec son frère Jason. « Je pensais juste que c’était génial de voir que tout le monde dans la suite n’avait que de belles choses à dire sur elle, vous savez, les amis et la famille. Elle était magnifique. Tout le monde parlait d’elle sous un grand jour. Et en plus de ça, vous Je sais, la journée s’est parfaitement déroulée – pour les fans des Chiefs, bien sûr. »