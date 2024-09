Taylor Swift poussée à intenter une action en justice contre Elon Musk par Azealia Banks

Taylor Swift a reçu une remarque ridicule d’Elon Musk qui a suscité la controverse.

À cet égard, la rappeuse Azealia Banks a déclaré que le Réputation Le hitmaker devrait « poursuivre » Elon Musk pour « harcèlement sexuel » après avoir proposé de donner un « enfant » à la superstar plus tôt cette semaine.

Le Tesla Le fondateur de la chaîne a fait froncer les sourcils lorsqu’il a réagi au soutien spectaculaire de Swift à Kamala Harris pour la présidence des États-Unis, qui comprenait une pique à l’encontre du choix de vice-président de Trump alors qu’elle se qualifiait fièrement de « dame aux chats sans enfant » sur sa plateforme de médias sociaux X (anciennement Twitter) mercredi.

À cet égard, il a tweeté : « Très bien Taylor… tu as gagné… Je te donnerai un enfant et protégerai tes chats au péril de ma vie », puis il a été rapidement critiqué par les critiques pour cette « boutade misogyne ».





Selon Courrier quotidienBanks a continué sa diatribe dans deux tweets de suivi, s’émerveillant à l’idée que Swift prenne une part énorme de la fortune nette de 250 milliards de dollars de Musk, déclarant : « Non, c’est du véritable harcèlement sexuel. Taylor devrait se montrer sous son meilleur jour et le poursuivre en justice pour des tonnes d’argent et passer au niveau supérieur pour devenir la femme la plus riche et invincible de l’histoire de la musique. Prends son putain d’argent taylorrrrrrr !!!! ».

Dans ses tweets, Azealia a ensuite évoqué Kanye West, le Histoire d’amour le plus grand rival du hitmaker, entre dans la danse en spéculant qu’il « aurait une crise cardiaque » si Swift réussissait à vaincre Musk.

Swift elle-même n’a pas réagi au tweet de Musk et rien n’indique qu’elle envisage d’engager une action en justice contre Musk.

Cependant, le commentaire bizarre d’Elon a choqué beaucoup de ses partisans, car le journaliste Ian Miles Cheong a répondu à Musk par un « Mon Dieu », tandis que la fille éloignée de Musk, Vivian Wilson, a qualifié la proposition indécente de son père de « non-sens incel odieux » dans un message sur Threads.