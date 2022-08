Taylor Swift poursuivie pour 1 million de dollars par un poète de Memphis pour violation du droit d’auteur sur l’album “Lover” de 2019

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Taylor Swift fait face à une poursuite pour violation de droits d’auteur d’un million de dollars après qu’un poète de Memphis, Tennessee, a déposé mardi des documents affirmant que l’auteur-compositeur-interprète avait copié des éléments de son livre pour créer l’album de 2019 “Lover”.

Le procès de Teresa La Dart a affirmé que Swift avait utilisé “des éléments créatifs qui copiaient les arrangements de conception expressifs” pour son septième album studio d’un livre La Dart publié avec le même titre “Lover” le 12 janvier 2010.

Dans les documents judiciaires, le livre de La Dart a également été enregistré auprès du US Copyright Office en février.

Fox News Digital a contacté le représentant de Swift pour un commentaire.

TAYLOR SWIFT RETOURNE DANS LA POURSUITE DU DROIT D’AUTEUR, AFFIRME QU’ELLE A ÉCRIT LE HIT ‘SHAKE IT OFF’ ELLE-MÊME

Swift a sorti l’album avec un tome d’accompagnement le 23 août 2019.

Le délai de prescription en cas de violation du droit d’auteur est de trois ans à compter de la publication de l’œuvre. Mardi était le dernier jour où La Dart pouvait porter plainte contre le 11 fois lauréat d’un Grammy Award.

La Dart affirme dans son procès – obtenu par Action News 5 à Memphis – que Swift et le livre de Taylor Swift Productions, Inc. (TSP) incluent “essentiellement le même format d’un souvenir des années passées commémoré dans une combinaison de composants écrits et picturaux avec un livre.”

TAYLOR SWIFT RÉPOND AUX CRITIQUES APRÈS QUE JET TOPS LA PIRE LISTE D’ÉMISSIONS DE CO2 D’UN AVION PRIVÉ: “PRETÉ” À D’AUTRES

Le costume indique également qu’il y a un “format de couverture sensiblement similaire, avec l’auteur photographié dans une pose vers le bas, et une palette de couleurs (roses et bleus pastel) avec le même titre avec sensiblement les mêmes formats de page d’introduction avec un titre “Lover” de style similaire , ainsi qu’une photographie antérieure de l’auteur dans un décor de nature et tournée vers la droite.”

Les documents indiquent que les défendeurs n’ont “ni demandé, ni obtenu, une licence de TLD (Teresa La Dart) sur ses droits d’élément de conception créative, et n’ont donné aucun crédit à TLD en ce qui concerne le travail de TLD et l’amant de Swift et de TSP. ‘ la sortie du livre.”

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

La poursuite a déclaré que l’album Swift a atteint “au moins 2,9 millions d’exemplaires vendus aux États-Unis depuis sa date de sortie (plus de 4 millions d’exemplaires vendus à l’international)”.

La Dart affirme qu’elle a subi des dommages “continus” et “ne diminuera pas à l’avenir”.

Le procès demande également à Swift d’assumer tous les frais d’avocat, et La Dart demande un procès devant jury.

“Lover” était le septième album studio de Swift et le premier effort qu’elle a enregistré avec Republic Records après avoir mis fin à son contrat de 12 ans avec Big Machine Records à la suite des retombées de Scooter Braun sur ses enregistrements principaux.

L’album était son sixième album consécutif en tête du palmarès Billboard 200 et comportait les singles populaires “Me!”, “You Need to Calm Down”, “The Man” et “Lover”.