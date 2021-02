Taylor Swift poursuit le parc à thème américain qui l’a accusée de contrefaçon de marque | Actualités Ents & Arts

Taylor Swift conteste un parc à thème américain qui l’a accusée de contrefaçon de marque, alléguant avoir utilisé sa musique sans autorisation.

Il est apparu plus tôt ce mois-ci que les propriétaires d’Evermore, un parc à thème fantastique de l’Utah, avaient a poursuivi la popstar pour le titre de son dernier album.

Les avocats des propriétaires ont déclaré qu’ils possédaient la marque commerciale du nom Evermore et que celle-ci a été violée lorsque Swift a commencé à vendre des marchandises liées à son album du même nom.

Swift, 31 ans, a maintenant riposté avec son propre procès.

La TAS Rights Management de la chanteuse a intenté une action dans son État d’origine, le Tennessee, pour violation délibérée du droit d’auteur.

Ils accusent le parc et son fondateur Ken Bretschneider d’utiliser «régulièrement» la musique du chanteur de Bad Blood «sans autorisation ni accord de licence», selon des documents juridiques.

On dit que le parc, qui a ouvert ses portes en 2018, emploie des acteurs qui «interprètent régulièrement des chansons protégées par le droit d’auteur … devant de grandes foules».

Les documents judiciaires allèguent qu’Evermore Park utilise la musique de Swift depuis plus d’un an et ignore les avertissements répétés de BMI, l’organisation des droits d’exécution qui protège et collecte les revenus des artistes.

Le parc a été « clairement et sans ambiguïté informé » qu’il avait besoin d’une autorisation, selon le procès.

Ce n’est que récemment et après que le procès de Swift « est devenu imminent » que le parc a contacté BMI « dans une tentative ouverte de couvrir leurs années de conduite illégale et de manquement intentionnel à l’indemnisation des artistes », indique le procès.

Il décrit la revendication de marque antérieure du parc comme « sans mérite », accusant le lieu d’utiliser également la musique d’artistes tels que Katy Perry, ABBA, The Beatles, Billy Joel, Britney Spears, Green Day et Whitney Houston, entre autres.

L’équipe juridique de Swift a demandé au tribunal d’ordonner au parc de payer des dommages-intérêts et d’être définitivement interdit de jouer ses chansons sans autorisation.

Les propriétaires du parc à thème ont déclaré avoir dépensé des millions de dollars pour l’attraction depuis son ouverture en 2018 dans le cadre de leur action en justice contre Swift, déposée devant un tribunal de district américain dans l’Utah.

Ils ont également affirmé avoir déposé Evermore à des fins telles que la marchandise.

L’album Evermore de Swift, un disque folk-pop, est sorti le 11 décembre.