Taylor Swift porte une mini-robe Gucci pour son rendez-vous à New York avec Travis Kelce

Taylor Swift a décidé de passer à la vitesse supérieure en matière de mode. La superstar a dévoilé ce qui pourrait bien être son look le plus stylé à ce jour lors d’un rendez-vous avec son petit ami Travis Kelce à New York ce dimanche.

Le point culminant de l’ajustement en question était une Cette pièce chic et ample est dotée d’une bordure en cuir couleur caramel sur le dessus, ainsi que de poches latérales dans le même matériau, accentuées par des boutons dorés avec le logo Gucci.

Pour rester au chaud lors de cette soirée de fin d’été, l’interprète de « So High School » a enfilé un long manteau camel. Elle a ensuite complété son look avec d’autres accessoires Gucci, notamment un manteau noir brillant. avec des talons compensés et une .

Pour compléter les touches dorées de sa minirobe, Swift portait des bijoux en or, notamment des créoles, un collier pendentif et plusieurs bagues. Et pour aller avec sa lèvre rouge emblématique, la chanteuse portait une manucure rouge brillante.

Kelce, à côté d’elle, avait l’air cool dans un pull côtelé blanc avec des bretelles horizontales noires brodées. Dans un geste inhabituel pour le roi de la tenue maximaliste de la NFL, l’ailier rapproché des Chiefs de Kansas City a gardé le reste de son look simple, avec un pantalon noir, des baskets noires et une casquette noire sur laquelle était écrit « New York New York ». Comme Swift, il a accessoirisé avec des bijoux en or : un collier à chaîne, un bracelet et une montre.

La soirée en amoureux a eu lieu quelques heures après que les deux hommes aient fait leurs débuts à l’US Open. Ils ont été aperçus en train de regarder la finale masculine dans une loge privée aux côtés du quarterback des Chiefs Patrick Mahomes et de sa femme, Brittany.