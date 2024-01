Taylor Swift porte un bracelet d’amitié en diamant avec Travis Kelce – Billboard

Rob Carr/Getty Images

Le PDA de célébration de Taylor Swift et Travis Kelce lors du match de championnat de l’AFC de dimanche soir est devenu encore plus doux lorsque les fans ont repéré le superbe bracelet d’amitié « TNT » de la pop star.

Explorer Explorer Voir les dernières vidéos, graphiques et actualités Voir les dernières vidéos, graphiques et actualités

Le chanteur portait un bracelet d’amitié personnalisé en diamant de la collection Michelle Wie West de Wove, à partir de 5 680 $. La pièce pouvait être vue sur des photos de Swift étreignant et embrassant Kelce sur le terrain du stade M&T Bank après la victoire des Chiefs de Kansas City contre les Ravens de Baltimore.

Le bracelet en or jaune de Swift scintillait avec les lettres « TNT », qui, selon les fans, sont un surnom pour Travis et Taylor.

« Un aperçu du bracelet d’amitié en diamant de Taylor ! » » a posté le bijoutier sur Instagram après le match du 28 janvier.

Le bracelet d’amitié « TNT » rappelle la façon dont Travis a rencontré Taylor. En juillet, l’ailier rapproché des Chiefs a assisté à l’arrêt de la tournée Eras de Swift au stade Arrowhead de Kansas City.

Comme Travis l’a raconté sur son Nouvelles hauteurs podcast, il prévoyait d’offrir à Swift un bracelet d’amitié sur lequel figurerait son numéro de téléphone, mais il n’a pas eu la chance de la rencontrer à l’émission.

Inspiré par les paroles « Alors fabriquez les bracelets d’amitié / Prenez le moment et goûtez-le » de Minuits Sur la piste de l’album « You’re On Your Own, Kid », les Swifties échangent des bijoux faits maison à chaque étape de la tournée. Kelce essayait de suivre cette tendance.

“J’ai été déçu qu’elle ne parle pas avant ou après ses concerts parce qu’elle doit garder sa voix pour les 44 chansons qu’elle chante”, a déclaré Kelce dans son émission, “donc j’étais un peu blessé de ne pas l’avoir fait”. je peux lui remettre l’un des bracelets que j’ai fabriqués pour elle.

“Elle ne rencontre personne, ou du moins elle ne voulait pas me rencontrer, alors je l’ai pris personnellement”, a-t-il plaisanté à son co-animateur, son frère, Jason Kelce.

Pourtant, en septembre, Swift a été aperçue lors de son premier match des Chiefs (et bien d’autres à venir).

En octobre, des photos du couple se tenant la main et s’embrassant sur la joue ont fait surface.

En novembre, Swift a remplacé les paroles de « Karma » « Karma est le gars à l’écran qui vient directement chez moi » par « Karma est le gars des Chiefs qui vient directement chez moi » en direct lors d’un concert à Buenos Aires, puis a couru dans les bras de Kelce pour l’embrasser une fois le spectacle terminé.

En décembre, Swift a finalement parlé de leur histoire d’amour et a clarifié la chronologie de la relation. “Tout a commencé quand Travis m’a très adorablement fait exploser sur son podcast, que je pensais être du metal à mort… Nous avons commencé à sortir ensemble juste après ça”, a-t-elle partagé pour elle. TEMPS Article de couverture de la personne de l’année. « Au moment où je suis allé à ce premier match, nous étions un couple. Je pense que certaines personnes pensent avoir vu notre premier rendez-vous à ce match ? Nous ne serions jamais assez psychotiques pour lancer un premier rendez-vous.

Swift reprend sa tournée Eras à Tokyo le 7 février, tandis que Kelce et les Chiefs se dirigent vers le Super Bowl le 11 février.