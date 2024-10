Taylor Swift porte du maquillage pour le visage à paillettes lors du match des Chiefs du 7 octobre – Achetez sa tenue exacte ici ! | Shopping, Taylor Swift | Just Jared : actualités et potins sur les célébrités

Taylor Swift est arrivé pour le dernier match des Chiefs de Kansas City après avoir sauté les deux derniers matchs !

Le chanteur de 34 ans a été aperçu portant un maquillage de paillettes et une tenue à carreaux alors qu’il arrivait pour le match Chiefs vs Saints, lundi 7 octobre, au Arrowhead Stadium de Kansas City, Missouri.

Taylor est au jeu pour soutenir son petit ami Travis Kelcedeux jours après son 35e anniversaire. Il a commenté sa présence au match alors qu’il célébrait son anniversaire lors d’un événement.

Taylor porte un Vivienne Westwood tenue. Elle porte le haut corset drapé à carreaux Sunday, vendu au prix de 1 875 $ et en stock le VivienneWestwood.com, MaTheresa.comet ssense.complus divers prix sur FarFetch.com.

Elle porte aussi Vivienne Westwoodla mini-jupe kilt Meghan de , qui coûte 1 010 $ sur VivienneWestwood.com, Mytheresa.comet divers prix sur FarFetch.com.

