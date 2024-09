Taylor Swift portait une robe fleurie couleur crème pour assister à un mariage avec Travis Kelce

Taylor Swift et Travis Kelce ont franchi une étape importante dans leur relation, transcendant leur bracelets d’amitié assortis et des apparitions sur scène. Peu de temps après avoir parcouru le pays et coordonner les tenues pour un rendez-vous galant le couple est sorti à New York pour assister à un mariage ensemble, consolidant ainsi leur époque commune de « Lover ».

Samedi, le couple est arrivé au mariage du mannequin Karen Elson et de Lee Foster, le propriétaire des studios Electric Lady. La chanteuse et son homme nouvellement moustachu étaient tous deux sur leur trente et un : Kelce, pour sa part, portait une chemise noire à manches courtes avec un pantalon et des chaussures noirs. Swift, de son côté, a opté pour une robe que beaucoup hésiteraient probablement à porter au mariage de quelqu’un d’autre.

Vêtue de couleur crème, la star portait une robe en lin signée Zimmerman avec un col et un ourlet festonnés. Des découpes à la taille révélaient un peu de peau, tandis que le dos du vêtement se laçait en corset. Une jupe ample, décorée d’un imprimé fleuri dispersé, ajoutait une touche de couleur bien nécessaire à la robe ivoire romantique. Swift a ajouté un « petit quelque chose de bleu » à son look avec une pochette plissée bleu ciel avec une bordure et un imprimé en dentelle. Une paire de sandales à talons Christian Louboutin nude complétait son ensemble.

La chanteuse de « Bejeweled » a dévoilé le dos de sa robe en portant ses cheveux blonds relevés en un chignon ébouriffé avec une frange fine, et a accentué ses traits avec un eye-liner noir et son rouge à lèvres rouge signature. Elle a accessoirisé son look avec un collier lariat en or et diamants, ainsi que des boucles d’oreilles pendantes scintillantes et de délicats bracelets en or. Elle a serré la main de Kelce alors qu’ils entraient ensemble dans la salle de mariage.

Plus tard dans la soirée, le couple a été rejoint par d’autres stars, dont Rosalia et Lana Del Rey Alors que la chanteuse espagnole avait un moment monochrome avec une robe noire moulante à épaules dénudées, Del Rey s’est glissée dans une robe bleue à col licou avec un détail d’appliqué floral, trimballant son petit ami présumé Jeremy Dufrene.

