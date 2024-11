Taylor Swift perturbe les dates de mariage à Toronto – mais tout le monde n’en est pas fou

Ouvrez cette photo dans la galerie : Nina Bhayana et Eric Kormos voulaient initialement se marier en novembre, mais ont été contraints de reporter leur mariage à mars 2025, lorsqu’ils ont réalisé que les dates de concert de Taylor Swift à Toronto signifiaient que les hôtels n’avaient pas de disponibilité pour leurs invités venant de l’extérieur de la ville.Galit Rodan/Le Globe and Mail

Lorsque Nina Bhayana et Eric Kormos se sont fiancés l’année dernière, ils savaient qu’ils ne voulaient pas attendre longtemps pour se marier. Puis Taylor Swift s’est mise en travers de son chemin.

Les dates de mariage qui convenaient le mieux au couple torontois et à leurs familles, dont de nombreux membres vivent à l’extérieur de la ville, étaient les 16 et 23 novembre. « Au départ, nous pensions que ce serait parfait – ce serait bien en ville, pas trop. occupé », déclare Bhayana, vice-président des opérations d’une entreprise de soins de la peau naturels.

Mais alors qu’elle et Kormos commençaient à sélectionner des lieux pour ces dates, leur planificatrice, Iris Li, leur a donné un avertissement : il pourrait être impossible de trouver des hôtels car la tournée Eras de Swift aurait lieu en ville. Lorsque le couple a essayé d’obtenir un bloc de chambres à prix réduit pour leurs familles et amis à l’hôtel qu’ils espéraient accueillir le grand jour, les soupçons de Li se sont confirmés : il n’y avait pas assez de chambres disponibles.

Ce serait un long engagement après tout. Ils ont bouleversé leurs projets et ont réservé leur mariage pour mars prochain. « Je n’aurais jamais pensé qu’un artiste aurait un impact aussi important sur la ville », dit Bhayana. « C’est vraiment incroyable qu’un seul artiste ait pu faire ça. »

La résidence de Swift de deux semaines et six concerts au Centre Rogers le mois prochain devrait transformer la ville, avec des fans attendus dans les rues, les restaurants et, comme les mariés l’ont appris à contrecœur ces derniers mois, les hôtels de Toronto. Ces dernières années, les dépenses croissantes liées aux mariages ont poussé les célébrations à se dérouler davantage plus tard dans l’année civile, mais à Toronto, en 2024, les Swifties ont également réussi à faire du mois de novembre une douleur pour les fiancés.

Les hôtels, craignant peut-être d’être considérés comme des méchants en matière de hausse des prix à une époque aussi médiatisée, restent timides face à ce phénomène. Le Globe and Mail a contacté les représentants de plus d’une douzaine d’hôtels à Toronto et à Vancouver, où Swift se produira également le premier week-end de décembre, dont la plupart soit il a refusé de commenter, soit il n’a pas répondu aux demandes d’interview. Une poignée d’entre eux, dont le Four Seasons Hotel Toronto et le boutique Gladstone Hotel, ont déclaré qu’ils n’étaient pas touchés. Quelques autres n’ont pas voulu que ce soit officiel, mais ont reconnu qu’ils conseillaient aux clients potentiels d’envisager des dates de mariage différentes.

La Greater Toronto Hotel Association a déclaré qu’au 29 septembre, les réservations au centre-ville pour les week-ends de l’Eras ​​Tour étaient 83 pour cent plus élevées que pour les mêmes week-ends de l’année dernière ; même en dehors du noyau, les réservations ont augmenté de près de 36 pour cent.

Les prix des chambres augmentent presque toujours en raison de la forte demande, et bon nombre des dizaines de milliers de fans qui rempliront le Rogers Centre de Toronto et le BC Place de Vancouver les réservent déjà. Les hôtels parient que les fans paieront cher, surtout pour les suites haut de gamme : la très célèbre « The Taylor » de l’hôtel Bisha coûte 5 000 $ la nuit, et la « Superfan Suite » du Four Seasons commence à 7 000 $.

Dès que Li, l’organisatrice de Bhayana et Kormos, a entendu parler des dates de la tournée Eras, elle les a immédiatement signalées dans son calendrier. Elle conseille déjà aux clients à la recherche de dates d’été que des événements massifs tels que Pride Toronto peuvent envahir le centre-ville, entraînant des fermetures de routes, une misère en matière de places de stationnement et des tarifs hôteliers « hors du commun ». « Avec Taylor Swift, je pense que c’est à une bien plus grande échelle », dit Li.

Lesley Shiner et Kevin Himel ont réalisé que la tournée Eras pourrait être un problème pour les dates de mariage en novembre, mais leurs mères, qui aidaient à la planification, leur ont suggéré de se débarrasser de cette peur. Dès qu’ils ont commencé à contacter les hôtels, ils ont reçu des avertissements concernant le trafic, la disponibilité d’Uber et les réservations de restaurants.

Un hôtel de luxe, disent-ils, les a prévenus qu’ils seraient déçus par les fans qui envahiraient le hall à la recherche de Swift. «Ils nous suppliaient en quelque sorte : ‘S’il vous plaît, ne réservez pas ici. Vous serez déçu », dit Shiner.

Ils ont décidé de se marier la première semaine de décembre, lorsque Swift se rendra à travers le pays pour se produire à Vancouver.

Un autre problème logistique s’est posé à certains couples qui espéraient se marier à Toronto en novembre – un problème que Sarah Belbeck et Marc D’Alessandro ont rencontré lorsqu’ils ont trouvé un lieu qu’ils aimaient et qui n’était disponible que le 16 ou le 30 novembre. .

«J’ai des amis qui vont au concert, ou qui n’y vont pas déjà, et qui veulent acheter des billets», dit Belbeck. « Je ne voulais pas qu’ils aient à choisir entre aller à Taylor Swift ou à mon mariage. » Ils ont donc fixé une date ultérieure, et maintenant elle n’a plus à choisir non plus. Elle sera au spectacle du 21 novembre.

Daisy Burns, quant à elle, sera présente au concert du 14 novembre, à seulement deux jours de l’un des samedis qu’elle envisageait initialement comme date de mariage. Elle et son fiancé Elliot Rosenbaum vivent à New York, mais voulaient se marier à Toronto, d’où ils sont originaires.

Le couple avait quelques critères de date de mariage alors qu’ils examinaient les options pour la fin de l’automne et l’hiver. Le couple juif voulait que le soleil se couche suffisamment tôt un samedi pour que le Chabbat passe et que leur célébrant puisse célébrer la cérémonie à une heure relativement matinale. Mais ils ne voulaient pas non plus soumettre leurs amis américains aux profondeurs du froid canadien. La mi-novembre était pour eux la période la plus logique.

Burns avait été ravie de voir l’Eras ​​Tour l’année dernière à Philadelphie, mais elle ne réalisait pas que les Swifties inonderaient les hôtels de Toronto lors de ses dates idéales jusqu’à ce qu’elle constate que les prix des chambres d’hôtel, même par blocs, étaient tout simplement « fous ».

Le couple a donc opté pour un mariage en décembre. Burns n’est même pas dérangé ; de toute façon, elle va marcher dans l’allée au son d’une chanson de Swift. «Je pense que c’est une bonne chose qu’elle vienne à Toronto», dit Burns. « J’étais bien de changer la date de mon mariage. »